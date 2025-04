Sirimiri: Tres años ocupando un sitio en la plaza Sert

Los bancos 'vuelan'

Denuncia J. A. A.: «Hace algunos años mis quejas eran por el deplorable estado de mantenimiento de los bancos en la ciudad. ... Pero como todo va a peor, ahora directamente se los llevan y nos dejan sin el banco mohoso y roñoso que, al menos, nos permitía sentarnos (y mancharnos los pantalones también). En el parque de Ametzagaina, donde pasan muchas personas mayores y los bancos son cuestión fundamental, han 'volado' la mayor parte de ellos. Por favor, que alguien de mantenimiento haga algo».

Imanol y la Real

Escribe Javier H. sobre su encuentro en la playa con un perro: «Iba yo trotando por la playa de La Concha, intentando hacer algo útil con mis piernas —cosa por la que algunos profesionales del balón cobran y no hacen—, cuando de pronto aparece un perro diminuto, que no levanta ni un palmo del suelo pero viene directo a mí como si fuera Vinícius en esteroides, ladrando como si acabara de leer la alineación del último partido. El perrito, claro, todo ímpetu, todo entrega, se lanza a las piernas como si estuviera en una final y yo fuera la portería. Suelto el juramento de rigor, el mismo que uso cada vez que veo un pase al hueco que termina en saque de banda, y busco al dueño. Y ahí está: Imanol. No he podido evitar pensar... si los jugadores tuvieran la mitad de la disciplina, agresividad y sentido del deber que este chihuahua con complejo de defensa central, igual no estaríamos rezando por rascar un empate cada fin de semana».

Delincuencia

Comenta María A.: «Estoy totalmente de acuerdo con J. M. M. Parece que la delincuencia ha perdido el respeto a jueces, policía, leyes y en general a las normas más esenciales de convivencia, con lo cual las cámaras de seguridad y mas policía vigilando es la única defensa que tenemos para detectar y detener a quienes no entienden otra cosa».

Anoeta, la no rotonda

Nera dice: «Un caos, eso es lo que están habiendo en Anoeta. Algo que funcionaba correctamente, lo destrozan. Hay atascos continuos, ambulancias que no pueden pasar, tampoco la policía, se meten por las aceras para no tener que hacer el recorrido tan largo para ir hacia Balleneros, si no, no llegan rápido. Esperar que cambien cuatro semáforos para poder seguir tu camino, si no hay un autobús de línea que para girar hacia la residencia tiene que invadir el otro carril, por lo que tienes que parar y esperar, y seguido en el rotondita un poco más arriba más de lo mismo, el bus necesita volver a meterse en los dos carriles para girar, un horror. Incomunicar a toda la zona de paseo de Errondo hacia Podavines y tener que dar un tour por las calles de Amara, Isabel II... que se supone, medio peatonal, ahora todos los coches y autobuses atascados con un solo carril. Y nos quieren engañar y mienten diciendo que es para que los vecinos disfrutemos de la plaza. Tenemos muchas plazas en Amara, totalmente descuidadas, no necesitamos ver cómo pasan los coches. Ustedes han hecho todo esto por el fútbol y no les importamos nada los vecinos, que somos los sufridores».

Luz en Siustegui

Solicita Amaia E.: «Necesitamos luz, más luminosidad en la zona del parque Siustegui, hacia Otxoki, en Intxaurrondo. Bajando la cuesta que hay en el centro cívico hacia Arjel pasealekua, Otxoki, hay muy poca luz y nada de luz en el parque que cito que está abajo del todo, llegando a Otxoki y Arjel pasealekua. Da verdadero miedo esa zona, los chavales bajan del Topo por ahí, paseamos con los perros y cuando oscurece da mucho miedo. Por favor, a quien corresponda del Ayuntamiento de Donostia, hacer algo lo antes posible».