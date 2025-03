Sirimiri: Rejilla peligrosa en la calzada de la calle Easo

DV Viernes, 21 de marzo 2025, 07:47 Comenta Compartir

Euskera y derechos

Comenta A. Echeverria: «Estos días me ha visitado Grainne, una amiga irlandesa de mis veranos de juventud. Se ha quedado sorprendida de ... que en San Sebastián el idioma en que aprenden las asignaturas nuestras hijas en el colegio sea el euskera, independientemente de que sea su idioma materno, y de que para todos los puestos públicos se exijan perfiles de euskera. Me ha explicado que en Irlanda el idioma oficial según la ley es el gaélico, lo cual no implica en ningún caso que sea el idioma vehicular en las escuelas o requisito imprescindible para ser funcionaria. Por eso, a los que hablan de 'ataque judicial al euskera', me gustaría recordarles que los jueces son los únicos actores que hoy por hoy defienden los derechos de todas las ciudadanas, no sólo los de una parte privilegiada».

Costas Escribe María Azkarate: «Nos desayunamos el miércoles en primera página de DV con que Costas alerta de la subida del nivel del mar y sale el señor Goia diciendo que 'Costas tiene la misión de hacernos la vida imposible'. ¡Qué casualidad! Exactamente lo mismo que el Ayuntamiento con la ZBE. Esto me recuerda a lo de la paja y la viga en el ojo. Apechugue, Sr. Goia, al igual que lo tenemos que hacer los demás». Multar en Zurriola Critica Josean: «Las 21.02 horas del pasado martes día 18 en el paseo de Zurriola. Cuatro agentes de Movilidad, con coches patrulla incluido, a la caza del no residente. Así todos los días desde que lo pusieron solo para residentes a partir de las 21.00 horas. Un poco excesivo parece; a recaudar dinero que lleva dos minutos mal aparcado. Se ve que hace falta en el Ayuntamiento». Cumplir las normas Dice Ane Iriarte: «Todos los días, los que pasamos por Cristina Enea y el paseo de Francia vemos cómo ciclistas y personas en patinete eléctrico circulan por ambos paseos, en los cuales está prohibido ese tipo de circulación. Y en concreto, en Cristina Enea hemos sido testigos del atropello a una mujer con movilidad reducida. Esta iba sujetándose a un carrito que le da autonomía, siempre y cuando la gente respete las normas de convivencia y las prohibiciones impuestas por el Ayuntamiento, que efectivamente contribuyen a la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos, en especial de las personas mayores y de los niños. Y para más inri, vimos cómo dos guardias municipales, en concreto un coche patrulla estacionado en la entrada de la estación de autobuses, ambos, hombre y mujer jugando con sus móviles, pasaban olímpicamente cuando varias bicis circulaban a gran velocidad por el paseo de Francia a las 14.30 horas de la tarde. Así no hacemos nada, las normas y las ordenanzas municipales están para cumplirlas y los guardias municipales y los de Movilidad están para hacerlas cumplir y no para mirar hacia otro lado o para juguetear con sus móviles en horas de trabajo». Bus Goierri-Donostia Expone Ander: «El anuncio de la nueva línea de autobús que conectará Goierri con Donostia es una gran noticia para la comarca. Sin embargo, sigue habiendo una necesidad urgente de mejorar las frecuencias y adaptar el recorrido a las necesidades reales de los usuarios. Muchos pacientes y familiares necesitan trasladarse a la mañana y a la tarde a Policlínica Gipuzkoa, Onkologikoa o al Hospital Donostia. A pesar de esta necesidad evidente, la planificación de la línea no ha contemplado paradas en estos centros sanitarios. Además, la frecuencia actual deja desatendidos a quienes tienen citas médicas o urgencias. Es fundamental que la Diputación reconsidere la frecuencia y garantice un servicio cada hora durante toda la semana».

