Denuncia Aitziber López: «Al terminar el último tramo de escaleras que sube desde el colegio Aldapeta hasta la calle Beloka, hay una reja provisional de una obra que sobresale mucho en la acera. En esa zona escolar pueden pasar niños, distraídos con sus compañeros, y hacerse daño».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Reja peligrosa desde Aldapeta

Los termómetros se dispararon en estos últimos coletazos del verano y tras una mañana algo gris volvió a lucir el sol con fuerza

DV

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:19

Piedras en Ondarreta

Escribe J. M. Alberich: «Nuevamente se quitan piedras de la playa de Ondarreta. Hay quien no se da cuenta de que no ... sirve de nada ya que vuelven a aparecer. Se ha dicho que están, como consecuencia del derribo de las antiguas edificaciones. Por lo que se puede observar, las piedras son mayormente de canto rodado, es decir, son el lecho de la playa, que antaño era la regata de Igara y por lo tanto están ahí desde hace muchísimo tiempo. Recordar que la playa de Ondarreta no es una playa natural y es producto de la mano del hombre. Es un grave error eliminar el sustento de la arena y si se sigue sacando piedras lo único que se conseguirá será agravar el problema. La playa se ha mantenido gracias al espigón que se construyó entre el tenis y la isla, ya que sirvió para pasar de un lado a otro y además, restar energía a las olas. La arena que falta está en la misma bahía repartida en toda su superficie, no hay más que ver que el calado ha disminuido notoriamente. Para reducir la aparición de las piedras sería necesario restituir el dique de unión entre el tenis y la isla, además de dragar el centro de la bahía, devolviendo la arena a la zona de playa».

