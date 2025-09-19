Sirimiri: Reja peligrosa desde Aldapeta

Piedras en Ondarreta

Escribe J. M. Alberich: «Nuevamente se quitan piedras de la playa de Ondarreta. Hay quien no se da cuenta de que no ... sirve de nada ya que vuelven a aparecer. Se ha dicho que están, como consecuencia del derribo de las antiguas edificaciones. Por lo que se puede observar, las piedras son mayormente de canto rodado, es decir, son el lecho de la playa, que antaño era la regata de Igara y por lo tanto están ahí desde hace muchísimo tiempo. Recordar que la playa de Ondarreta no es una playa natural y es producto de la mano del hombre. Es un grave error eliminar el sustento de la arena y si se sigue sacando piedras lo único que se conseguirá será agravar el problema. La playa se ha mantenido gracias al espigón que se construyó entre el tenis y la isla, ya que sirvió para pasar de un lado a otro y además, restar energía a las olas. La arena que falta está en la misma bahía repartida en toda su superficie, no hay más que ver que el calado ha disminuido notoriamente. Para reducir la aparición de las piedras sería necesario restituir el dique de unión entre el tenis y la isla, además de dragar el centro de la bahía, devolviendo la arena a la zona de playa».

Obras del Topo

Comenta Imanol O.: «La ampliación, el cambio, la nueva estación, no sé bien como definirlo, está siendo una obra apunto de batir un récord a nivel mundial. Si tiramos de hemeroteca podemos comprobar que la remodelación del campo de fútbol de Anoeta tardó menos, así como la construcción de San Mamés Barria o las últimas casas de Ciudad Jardín. Sabedores somos del interés que presta el Gobierno Vasco a la obras que se realizan por estos lares. No sé si se han encontrado restos de las murallas antiguas de San Sebastián y eso ha retrasado la obra, pero sería conveniente que expliquen a la ciudadanía el motivo. Así podría comentar a mis nietos para que les expliquen a sus hijos, mis biznietos, cuando terminen».

Estación de autobuses

Denuncia Rosa: «12.15 horas, Alderdi Eder, mesas de piedra con tablero de ajedrez, un grupo de 6 personas sacan tortillas, bebidas, aceitunas, etc, etc, y nadie dice nada. Llamo al Ayuntamiento y, por supuesto, misión imposible contactar con ellos. Obviamente, ni un guardia municipal ni en Alderdi Eder ni por todo el Centro. Hay una ordenanza que dice que no se pueden utilizar espacios públicos para comer, hacer meriendas, etc. ¿Dónde está la autoridad competente que controla la misma? ¿Por qué tenemos que denunciar los ciudadanos estos y otros muchos desmanes? ¿No sería mas eficaz patrullar a pie las calles en vez de hacerlo en coche? Llegarían más a los problemas ciudadanos y contaminarían menos».

Paseo de Francia

Expone J. U.: «Otra mala idea de nuestro Ayuntamiento. Están quitando la verja que protegía los jardines del paseo de Francia. Cuando todavía el operario no ha terminado, ya hay un tipejo tumbado en la hierba con una cervezas, junto a la churrería. Es el primero de otros que harán lo mismo. Con lo bien que estaba el césped. Es para llorar, pues además de tumbaditos en la hierba, también sufrirá este verde manto de las actuaciones de muchos perros con dueños incívicos, como pasaba antes».

EHU y Bilbao

Julio Grao dice: «La semana pasada, nuestra universidad pública inauguró el curso y en el acto homenajeó a tres figuras de nuestro país: una científica, un político y un deportista. Las dos primeras responden a perfiles destacables y no centradas en un ámbito que pueda generar diferencias entre territorios históricos y sus entidades deportivas. No voy a cuestionar los méritos de Iribar, pero creo que tenemos un portero a su altura en Gipuzkoa, Arconada, y podría haberse homenajeado a dos generaciones que han hecho grandes tanto al Athletic como a la Real y satisfacer, así, a casi todo el arco geográfico que nutre principalmente a la EHU. Siendo el actual rector seguidor de la Real, mucho debe mandar alguien desde Bilbao para que el homenaje sólo alcance a una parte. Así no se puede crear una universidad pública en igualdad para todas las personas que convivimos en Euskadi».