Sirimiri: «Planta invasora» en la calle Autonomía

Masificación en Ulia

Mikel, vecino de Gros, señala: «Soy habitual del monte Ulia y los últimos meses, especialmente las últimas semanas, la masificación de ... personas está siendo sorprendente, hasta el punto de que en varios tramos no se entra al caminar o al correr. Es difícil regular el acceso a este monte precioso, y que de momento preserva todos sus encantos naturales. Pero, ojo, que corre el riesgo de acabar mal y de que la cantidad de gente que ahí subimos se traduzca en que sea ya imposible disfrutar de él. Menos mal que nos queda el invierno».

Música en la playa

Elene pide al Ayuntamiento seguir el ejemplo de Zarautz: «Leo que este municipio va a aprobar una ordenanza para prohibir fumar en las playas y que los usuarios pongan altavoces de música. Ojalá Donostia se atreva a hacer lo mismo, porque tanto el tabaco como el ruido en los arenales son molestos. Cada vez más grupos de personas acuden a la playa con música alta sin importarles el resto de bañistas. Pongan orden cuanto antes».

Ferias caras

Mari Carmen se queja del precio de las ferias: «Han sido fiestas de Gros y las ferias instaladas en la plaza Nafarroa Behera han subido el precio a 3,5 euros el viaje. Un escándalo. No dudo de que los feriantes necesiten cobrar eso para poder sufragar gastos, pero estaría bien que el Ayuntamiento subvencionara una parte del precio para que las familias y los niños puedan disfrutarlo. Una familia con dos hijos se deja 7 euros en dos viajes, que no duran ni tres minutos. La otra opción es no montarles, como hemos hecho muchas familias este año».

Jardín del GOe

Pregunta Idoia Larrumbide: «En el nuevo GOe, se ha contemplado el acceso a las terrazas de las personas personas con diversidad funcional? ¿Iñigo Segurola se ha planteado una zona de jardín de los sentidos? ¿Con aromáticas, texturas, sonidos...?».

Arrasate y Easo

Señala Isabel Pedrosa: «Me pregunto cuándo van a romper las nuevas aceras situadas en el cruce situado entre las calles Arrasate y Easo para colocar semáforos. ¿O los agentes de Movilidad que están mañana y tarde son para siempre?».

Auténtica vergüenza

Denuncia Carlos Arnaiz: «Es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Pero, de esas, que no tiene perdón, la acera, que ocupa el bar Antonio, en la calle Bergara, con mesas en el exterior, siendo imposible pasar por la acera. Cómo permite eso la autoridad. Hay cosas que se salen de madre y esta es una de ellas. Hay algunas más, pero esta es imperdonable. Ejemplo de masificacion y de permisos o concesiones, que no se entienden. Cuando no se puede o no se debe, no es no».

Agradecimiento

Escribe esta carta de agradecimiento Nora Garay: «Las amas y aitas del colegio Zuhaizti del barrio de Gros queremos poner en valor el legado de Arantxa Arrondo, que hace poco nos dejó. Un ser excepcional, a nivel personal y profesional. Arantxa, te llevamos en nuestros corazones. Gracias por todo lo que enseñaste a tus alumnas, alumnos y todo lo que nos aportas a las amas y a los aitas. Sacaste lo mejor de cada niño y niña y nos diste pautas para guiarles en la vida que son oro. Tu vocación y gran corazón nos ha marcado para siempre. Eta beti euskara zaintzen! Siempre nos acordaremos de ti con una sonrisa. Eskerrik asko Arantxa Arrondo, maite zaitugu!».