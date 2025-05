Sirimiri: «¿Cómo pasamos por aquí con una silla de ruedas?»

Ascensor en el Txofre

Pregunta Fernando: «¿Cuándo van a obligar el señor alcalde y compañía a poner a los responsables del aparcamiento del Txofre un ascensor en su ... parking? Usan sus instalaciones decenas de personas con problemas físicos que van al ambulatorio de Gros y en muchas ocasiones los tenemos que dejar en la calle, tanto a la entrada como a la salida. Esto es una tomadura de pelo. Este mismo comentario sirve para el parking de la plaza Easo».

Obra del GOe

La exconcejala de Elkarrekin Haizea Garay escribe: «Esto es lo que me ocurrió ayer a las 8.28 de la mañana. El alumnado entra en un par de minutos a clase en el instituto público Zubiri Manteo y nos dirigimos al mismo cuando nos encontramos que, en plena curva de Rodil, aparece súbitamente un camión de la obra del GOe, sin previo aviso, sin ningún trabajador de la obra que pueda indicar la llegada de un vehículo de grandes dimensiones. En las últimas semanas se ha reducido el paso a un solo carril ya que se ha habilitado una acera provisional de acceso a las viviendas que se sitúan en el lado derecho, hecho que requiere un mayor control de las entradas y salidas de la vía. Sin embargo, la obra va a un ritmo vertiginoso. El vecindario ha denunciado que se está trabajando incluso de madrugada. Así que no van a perder el tiempo en poner los trabajadores que prometieron al comienzo de la obra para garantizar la seguridad de alumnado y vecindario. Entonces prometieron dos. En muchos momentos, al menos, hubo uno. Hoy, ya no hay nadie. Es un sálvese quien pueda. Nos hemos librado por los pelos. El próximo día igual lo lamentamos. Pido que el Ayuntamiento, la Guardia Municipal y la inspección de trabajo controlen la obra por incumplir el plan de seguridad. Aquí hay responsables y tienen nombres y apellidos».

ZBE y extranjeros

Opina Pedro Ciga: «El Ayuntamiento otra vez nos la ha metido doblada a los donostiarras. La Zona de Bajas Emisiones es un ridículo monumental. Los más perjudicados, los donostiarras. Los más beneficiados, los extranjeros, a los que es imposible controlar porque no hay ganas ni medios. Vemos constantemente vehículos cochambrosos con matrícula extranjera a los que, por más que nos lo cuenten, ni los van a identificar ni mucho menos denunciar. Y no digamos el cobrar las sanciones. La pregunta del millón es, ¿qué hemos hecho los donostiarras para que nos maltraten de esta manera? Que no se escondan los responsables del gobierno municipal. Den la cara, que estamos hasta el moño. Nos están haciendo la vida imposible. No hay derecho».

Aparcar entre charcos

Protesta José Miguel Bedoya: «El asfalto de toda la calle Amezketa de Amara necesita ser renovado. Hay que hacer equilibrios cuando uno quiere salir del coche, ya que la zona de aparcamiento está llena de charcos. Los baches son de tal tamaño que tienen que pasar varios días de buen tiempo para que se elimine el agua acumulada».