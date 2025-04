Sirimiri: Nuevo asentamiento junto a Ur Kirolak

DV Martes, 8 de abril 2025, 06:48 Comenta Compartir

Desalojo en Manteo

Comenta Alejandro Terrones: «Quiero expresar mi disconformidad con la mayoría del escrito del señor Jaime Gaviria en su respuesta a otro de ... la señora Isabel Querejeta en relación con el desalojo de migrantes en Manteo. Permítame, Sr. Gaviria, que mi aportación comience por el final de su escrito. Usted dice que lo que necesitamos no son a estos futuros cotizantes y menciona dos casos concretos referentes a dos médicos. Sr. Gaviria, convendrá conmigo que también necesitamos fontaneros, carpinteros, albañiles, repartidores, camareros, cocineros, cuidadores y un largo etcétera de trabajadores manuales. Todos los datos objetivos de las instituciones especializadas así lo confirman. Por otro lado, hace una proclama de 'basta ya de buenismo'. Yo quiero decir basta ya de injusticia, porque cuando usted normaliza y naturaliza el concepto de presunción de culpabilidad por el hecho de ser personas de una procedencia concreta, está siendo injusto con la gran mayoría de las personas de esa procedencia. Si busca en la hemeroteca de este mismo diario encontrará declaraciones del concejal de Seguridad, que cifra el número de delincuentes de tal procedencia en menos de un 1% de tal comunidad. Estoy de acuerdo con usted en que también existen delincuentes de la procedencia que usted colectiviza en la criminalidad y en que la Policía tiene que hacer su trabajo, pero a mi entender sería mucho más efectivo para toda la sociedad optimizar los recursos policiales y dedicarlos al control y/o detención de los delincuentes y no en desalojar un campamento pacífico de jóvenes que buscan un futuro mejor y que, esto también es objetivo, no tienen ningún antecedente penal. Por último, le recomendaría que se informe mejor cuando hace referencia al trágico suceso del Náutico, porque lo que ha dicho no se ajusta a la verdad».

Multas en Larratxo Escribe Josean Indart: «Quisiera saber si el agente 2.249 que me multó por estacionar el coche en reservado para motos en paseo de Larratxo 46 el pasado 10 de febrero a las 21.08 horas, multó también a todas las motos que estacionan junto a dicho reservado en la acera todos los días del año y no utilizan dicho espacio. Sería lo justo. ¿O en Larratxo multamos a unos sí y a otros no?». Cambios de tráfico Advierte Pedro Ciga: «Sí, señores. El Departamento de Movilidad va a hacer otra de las suyas. En breve, los autobuses que circulan por la calle Easo serán desviados por San Martín, Manterola, plaza Zaragoza y Zubieta para llegar a la Avenida. Con este nuevo cambio, ya nuestro alcalde y nuestra concejala de Movilidad rizan el rizo. Que no se nos olvide a nadie en las próximas elecciones». Vivienda en Donostia Opina Fernando Pacheco: «Respondiendo a Elkarrekin Podemos y a su portavoz, el Sr. Lasa. Decirles que no son quién para decir lo que yo hago con mi piso particular. El problema de la vivienda no lo tenemos los que quisiéramos tener un piso para poder disponer de un extra en nuestro asco de jubilación y que igual lo hemos comprado ahorrando poco a poco a lo largo de nuestra vida. El problema de que no haya viviendas no es nuestro sino del Ayuntamiento y/o del Gobierno Vasco, que no construye más. No nos pase la pelota a nosotros, por favor. Y si hay escasez de vivienda alquilada y tiene una habitación en su casa para el que lo necesite, más solidario». Obras en Anoeta Escribe Ainhoa: «Ya se ve luz al final del túnel de las obras de Anoeta, a ver si esta solución deja a los vecinos más espacio y tranquilidad no genera un nuevo problema de tráfico, que de esos vamos bastante servidos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión