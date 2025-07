Sirimiri: Mal sitio para hacer la recogida

DV Sábado, 12 de julio 2025, 08:43 Comenta Compartir

Buen ambulatorio

Comenta Mila: «Noventa, casi 91 años tengo. No me gusta ir al médico, hospital o ambulatorio y, por suerte y también por buenos ... hábitos, suelo ir muy poco. El viernes 4 por la mañana tocaba, y con mucha pereza, fui al ambulatorio del Antiguo a hacerme un análisis y un electro. La cita era a las 8.20 horas y a las 8.46 estaba en la calle. Quiero desde aquí comentar la grata impresión que me ha causado el funcionamiento del servicio, dado que parece que está de moda decir lo malo pero no lo bueno. La organización me ha parecido perfecta y el personal, muy amable. Desde mi experiencia personal creo que tenemos un ambulatorio magnífico. Gracias a todas las personas que lo hacen posible».

Más sobre la Bretxa Pregunta Natalia: «Ya hemos visto los planos del Ayuntamiento para la Bretxa. Creer que se va a cumplir o no constituye un acto de fe profunda, si partimos de lo que hasta ahora ha sucedido. Tengo un par de preguntas. La plaza que va a quedar en la Bretxa, ¿va a contar con bancos para disfrute de los ciudadanos y zonas para que nos encontremos y los niños jueguen? ¿O ya está apalabrada con los de siempre, que la van a llenar de terrazas?». Estación de tren Comenta J. Pedro «sobre la estación de trenes y la plaza encima de ella. ¿Es que no vieron el solar de cemento que iba arriba? Dicen que llevan un año en negociaciones con Adif, ¿quién firmó el proyecto y dio su aprobación? Y eso que no iba soterrada, ¿es que hay que hacer las cosas mal y molestar al ciudadano con soluciones a posteriori? ¿Y cuándo va a decir algo el señor Goia sobre la estación la autobuses? ¿Se piensa que los ciudadanos se quejan de vicio? Lo que está mal, se arregla y se buscan soluciones, pero ya.... Menos San Bartolomé y dedíquese a arreglar por lo menos lo que hacen mal, que las meteduras de pata las pagamos todos y nos salen carísimas». Servicio de taxis Denuncia J. Torres: «¿De verdad vamos a pasar otro verano en el que no se pueda llamar por teléfono para reservar un taxi en ninguna de las dos compañías que operan en la ciudad? ¿Pero por qué nunca responden al teléfono? Es muy desesperante». Agradecimiento Nuria Arostegi nos envía estas líneas: «Soy la madre de una joven de 25 años que el sábado 31 de mayo sufrió un accidente de tráfico junto a su pareja. Permaneció diez días ingresada en el área C de la UCI del edificio Aránzazu del Hospital Donostia. No hay palabras con las que poder agradecer el trato recibido por parte del personal médico, enfermeras y auxiliares tanto hacia nosotros (mi marido y yo), pero sobre todo para con mi hija. Además de buenos profesionales, fueron acompañantes, psicólogos, confesores... En definitiva, eran nuestro apoyo haciendo su trabajo con muchísimo cariño y entrega. De todo corazón, gracias por el trato recibido y la atención en esos momentos tan duros y difíciles. Nunca podremos ni queremos olvidar vuestra humanidad y empatía. Siempre habrá un sitio para todos vosotros en nuestros corazones. Personas así hacen que la sanidad pública merezca la pena. Eskerrik asko bihotz-bihotzez».

