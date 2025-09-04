Sirimiri: Llega el cableado para la iluminación de Navidad

Parece sacado de contexto hablar ahora de las luces de Navidad pero, como todos los años, el cableado necesario para este espectáculo se empieza a colocar en pleno verano. Esta semana los operarios de la empresa Ximenez han comenzado a colocar cables para colgar los arcos en calles como San Marcial y Getaria.

DV Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:56 Comenta Compartir

Conductor de Dbus

Escribe Imanol Gómez : «Vaya por delante, mi reconocimiento a la mayoría de conductores de autobuses. Es complicada y estresante la conducción sobre todo si te están presionando constantemente para cumplir unos objetivos y horarios. Pero compartimos espacio y no vale saltarse constantemente semáforos en rojo, invadir tres carriles a lo Banzai, cerrarse por el interior y ver tu vida pasar en un instante. Por eso, a ti, conductor del autobús de Dbus 720 el día 21 de agosto que te saltaste el semáforo de Gran Vía hacia Colón, a las 07:05 de la mañana, te digo que gracias por dejarme vivir, gracias por no disculparte, gracias por tu prepotencia, y al otro bus que iba delante y que era sueco, también gracias porque el respeto no se gana haciendo corporativismo. Sentí miedo real. Tan sólo iba al trabajo, igual que tú estabas en el tuyo, aunque no sé si dispones de las herramientas necesarias para ello. Vete con Calleja al próximo Dakar y haz una parada en algún colegio, para aprender lo que es el respeto a las normas y sobre todo a las personas que transportas en tu vehículo».

Zonas verdes

Opina Nora Aldasoro: «Ante el cambio climático y los incendios sufridos en toda la península, algo hemos aprendido –aunque algunos ya lo sabíamos–: los incendios se apagan en invierno y aquí en Donostia no se hace nada. No se limpia Ulia desde que falleció Josetxo Mayor, gran persona y que trabajaba gratis. Ahora no lo hace nadie, ni en toda la zona boscosa de Intxaurrondo. Como tampoco se podan las grandes arboledas como la del paseo de Bizkaia. Hemos pasado las fiestas y es hora de ponerse a trabajar y prevenir incendios y talar árboles por falta de mantenimiento».

«Estamos cansados»

Expone Marta: «Anhelo una ciudad limpia, en la que se cumplan las normas y en la que podamos vivir con tranquilidad. Salgo a correr y esto es lo que me encuentro: tres personas durmiendo en la playa, con sus correspondientes castillos y pidiendo dinero algo que, en teoría, está prohibido. La ciudad y las playas, en general, sucias. Sin embargo, a los donostiarras nos aumentan los impuestos con las tasas de reciclaje como excusa, tal y como leo hoy en la prensa. No señor alcalde, usted sabe cómo está la ciudad, llena de gente y el donostiarra no es el que más ensucia. Hay turismo, por lo cual, tendría que poner solución y medidas. El donostiarra no es el que tiene que decir que está prohibido pernoctar, que no se puede aparcar en residentes... Para eso es el alcalde. Y, para colmo, voy por el Boulevard y veo cómo están deteniendo a alguien. Estamos cansados, se vive con miedo, calles sucias, huele a orina por todas partes. Si todos hiciéramos lo mismo, ¿cómo estaría la ciudad? ¿Por qué castiga al donostiarra? Estamos cansados».

Privatizar el baño

Un vecino comenta: «La deriva de la privatización del baño en la Zurriola para los surfistas es algo ya sabido. Pero esta vez la actitud de los socorristas deja mucho que desear. Varios días seguidos bandera roja en toda la playa. Llevo toda la vida bañándome en esta playa ,incluso en la antigua y más peligrosa playa, y la bandera roja total era injustificable. Me acerqué a un socorrista para preguntarle el motivo y de muy malas maneras me mandó callar. Parecía una huelga encubierta, roja en toda la playa y tranquilos sin bañistas».