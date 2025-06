Sirimiri: Lagunduck lanza 10.000 patos al Urumea

Escaleras de Manteo

Replica Iñigo Gutiérrez: «Escribe Hartiz Zabala que no entiende por qué hay vecinos de Rodil y Manteo manifestándose sobre el problema de accesos ... a la zona. Para él, todo es fantástico. Es fantástico que quiten las escaleras más utilizadas del barrio, usadas como acceso directo a las viviendas y el polideportivo por cientos de personas cada día. Es maravilloso que una zona de circulación de doble sentido desaparezca y dejen una única salida rodada por un acceso peligroso y mal regulado a la avenida de Navarra. Cuando en la próximas fechas el GOe entre en servicio, se estrenen las 38 nuevas viviendas de Rodil, la nueva guardería se ponga a funcionar y todo el barrio tengamos una única salida igual se da cuenta de que una escalera casi en Sagüés, eso sí con ascensor, y una salida rodada mal regulada no son suficientes. Por eso nos manifestamos».

Sagrado Corazón

Escribe Enrique: «La imagen del Sagrado Corazón de Jesús toma auge en nuestra ciudad durante la primera década del siglo XX. En 1902 se inicia la construcción de la iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Garibay, a cargo del arquitecto Juan Bautista Lázaro. En 1903, la madre de Teresa Dupouy cede terrenos para que las hermanas de esa vocación levantasen el colegio del Sagrado Corazón. En el año 1913 el escultor Mariano Benlliure realizó la imagen del Sagrado Corazón que habría de presidir desde entonces las ceremonias religiosas de la Iglesia de San Ignacio de Gros. También se recurrió a la imagen del Sagrado Corazón como motivo ornamental en vidrieras para capillas. En Polloe encontramos varios ejemplos como el que contemplamos en San Ignacio año 1906, o la de la capilla en San Vicente de 1910. La Sociedad de Ciencias Aranzadi determinó que la primera propuesta de construccion fue en 1926 y no se llevó a cabo por falta de fondos, lo que desmonta la idea del origen franquista. Finalmente, por suscripción popular a iniciativa del Ayuntamiento, se realizó la monumental estatua por parte del escultor Federico Coullaut-Valera que desde el año 1945 se alza sobre el Monte Urgull. Toda esta informacion figura en la pagina web del Ayuntamiento y refleja el origen religioso de la estatua, que a ningín donostiarra nos recuerda al dictador Franco. Yo no soy ni religioso ni franquista. Quizás a los promotores de la idea de demolicion del monumento no les gusten los símbolos religiosos, pero como saben que por ahí no pueden atacar ya que se podria considerar un delito de odio, recurren a la memoria democrática. Con todos los respetos, la destruccion del patrimonio cultural no es buena idea».

Obras en Berio

Comenta Anabel García: «Movilidad eleva isletas y pasos de peatones para calmar el tráfico en el paseo Berio, una intervención que durará 8 semanas. Más bien será de 8 meses porque en una semana, a parte de dejarnos sin aparcamiento y plantarnos todas las máquinas, han hecho lo que se puede hacer en una mañana de trabajo.

El alquiler de la maquinaria, parada una semana, ¿quién lo paga? Y así todo con este Ayuntamiento».

Ascensor de Herrera

Rosa Murua denuncia que «el ascensor de la estación de Herrera dirección San Sebastián lleva más de seis meses estropeado. He llamado al Ayuntamiento y a Adif y entre ellos se echan la pelota pero el ascensor sigue estropeado. Soy minusvalida y tanto para nosotros como para las sillitas de niño, es un problema. Que lo arreglen ya por favor».