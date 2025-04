Sirimiri: Jardinería abandonada en la calle Mantulene

DV Viernes, 4 de abril 2025, 07:12 Comenta Compartir

Cristina Enea

Comenta Paula: «Me parece increíble que el Ayuntamiento haga labores de cortado de césped y talado de árboles de gran porte en Cristina Enea en plena época de crianza de aves. También han cortado mucho arbusto que sirve para que los patos del estanque se protejan. Están muy accesibles y demasiado vulnerables. Tampoco veo vigilancia para que los perros vayan atados. ¿Se puede explicar esta falta de sensibilidad ambiental?»

Desalojo en Manteo

Escribe Jaime Gaviria: «Quiero manifestar mi total desacuerdo con el contenido del 'sirimiri' 'Desalojo en Manteo' en el que la señora Isabel Querejeta expresa su rechazo a los desalojos de asentamientos de magrebíes que están efectuando la Ertzaintza y la Guardia Municipal en nuestra ciudad, y que son calificados por ella como 'agresiones decretadas por nuestro Ayuntamiento'. Señora Querejeta, el Ayuntamiento y la Policía no agreden a nadie, solo cumplen con su trabajo. Agresión es el homicidio de un chaval donostiarra junto al Club Náutico, perpetrado por una banda de sujetos a cuyo frente iba un individuo apodado 'el argelino'. Agresión es la que sufrió el hijo de un íntimo amigo mío, en Egia, cuando se resistió a que tres magrebíes le atracasen, episodio que terminó con el chaval en el botiquín de urgencias después de que le robaran la cartera y el teléfono móvil. Agresiones son las que sufren los comerciantes de nuestra ciudad, con robos perpetrados por magrebíes en sus establecimientos. Yo mismo he presenciado intervenciones de la Policía por estos motivos. Habla usted de los derechos más básicos de las personas. ¿A qué se refiere? ¿Al derecho de nuestras hijas a pasear por la calle, o a volver a casa de madrugada un sábado, sin temor a ser molestadas o asaltadas? ¿Al derecho de los comerciantes a trabajar sin que les roben? ¿Estos son los emigrantes que usted reclama como nuevos cotizantes de la Seguridad Social? No, señora Querejeta, no son estas personas las que necesitamos. A quienes necesitamos es al médico colombiano que lleva tres años intentando que le convaliden el título para poder trabajar en Euskadi, luchando contra la burocracia, o a la médica venezolana que trabaja sirviendo cafés en un bar, junto a un ambulatorio de Irun, por el mismo motivo. Creo que ya basta de buenismo».

Línea 28 por Easo

Alex Agirre afirma: «Quiero unirme a las reiteradas peticiones, recientemente de Isa Díez y E. Galán, para que la línea 28 de Dbus vuelva a entrar por Easo, desde ya. Ha habido muchas peticiones para que en su recorrido provisional por el río pare a la altura del puente de la estación, sin ninguna respuesta ni solución por parte de sus responsables. Queremos una respuesta clara y de compromiso por parte del Ayuntamiento, que es quien determina qué servicio debe prestarnos una compañía pública municipal como es Dbus. Eneko Goia, ¿puede dignarse a darnos ya una respuesta a esta solicitud tan clara y concreta?».

Urgull

Señala Lourdes: «Recientemente he subido al monte Urgull por las escaleras de San Telmo y me parece que los árboles del camino tienen poca tierra. Las raíces están a la vista, son muy grandes y con riesgo de caída. Antes de que ocurra una desgracia o de que sin más los talen, como se está haciendo en muchas partes de forma innecesaria, me gustaría que el Ayuntamiento y su Departamento de Mantenimiento Urbano se hiciera cargo poniendo más tierra, un muro de contención, algo que impida que este riesgo derive en una desgracia».