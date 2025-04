Sirimiri: Las farolas del puente, llenas de pegatinas

El Club de Tenis

P. R. matiza las afirmaciones que se hicieron en el 'sirimiri' de L. Antigua acerca del Real Club de Tenis de ... San Sebastián: «Le informo de que está completamente equivocada ya que el club ni es privado ni tiene el acceso restringido a sus socios y socias, ya que cualquier usuario que lo desee puede apuntarse a sus diferentes cursillos de tenis, pádel, kayak o natación durante todo el año. Y los usuarios de Kirol Txartela también puede acceder a la instalación, al igual que sucede con otras instalaciones deportivas municipales de la ciudad».

Más personal

Indica Maite: «Esta semana se publicaba la futura ampliación de la sede de Servicios Sociales de Riberas de Loiola. Es muy buena noticia, pero no se menciona la ampliación de plantilla que parece más urgente y creo que es el motivo principal de la huelga de la plantilla. Cada vez somos más las personas mayores que necesitamos sus servicios y esperamos se solucione el problema de personal».

Mirador de Ulia

Ricardo Caso comenta: «Últimamente han llegado algunas quejas del denominado mirador de Ulia por la maleza y arbustos que impiden divisar la ciudad. Todos sabemos que no volverán los tiempos del tranvía, el teleférico, los cafés y restaurantes que había en Ulia. Este mirador podría ser un icono más para Donostia al poder contemplar sus playas y la costa guipuzcoana y con sus buenas puestas de sol. Mi propuesta sería la de realizar un concurso de ideas para la construcción de un mirador en todo este tramo, con un balcón al exterior, estilo a los miradores alpinos en el que podamos divisar Monpas. Por su situación, el mirador de Ulia sería uno de los mejores miradores del Cantábrico».

Restos de poda

Conchi Abalde protesta y reclama: «Ya que las administraciones no me han hecho ni caso, a pesar de que he escrito a todas las que supongo tienen competencia en estos temas, me dirijo esta vez al ciudadano de a pie para ver si es posible que no se tiren restos de poda por el camino de Lasarmendi, en Igeldo. Como los generadores de estos restos los tienen que llevar al vertedero de Irun y además tienen que pagar, hay gente que se lo ahorra y nos tira toda la mierda por el monte. Pero esos restos, en esa zona, que por su orientación tiende a estar todo muy seco, son gasolina para los incendios. Creo que no es ninguna tontería, el cambio climático está aquí y todos debemos colaborar. Así que pido a quien contrate a estas empresas que les exijan las facturas del vertedero, para asegurarse de que lo tiran donde deben».

Contenedor

Ignacio escribe: «En la avenida Alcalde José Elósegui de Herrera, a la altura del portal 114, han quitado uno de los contenedores verdes (antes eran dos) y en muchas ocasiones ese único contenedor no es suficiente. Agradecería que se volviera a colocar».

Urgull

Un lector quiere «felicitar al Ayuntamiento por haber cambiado los paneles de Urgull que estaban vandalizados, sustituyéndolos por otros nuevos. Y al mismo tiempo pedirles que para completar el trabajo restauren el monumento dedicado a los soldados británicos del Cementerio de los Ingleses, ya que la inscripción (tanto en inglés como en castellano) está tapada con unos lamentables pegotes de cemento o algo parecido, que impiden leer su texto».

Agradecimiento

La familia de Ángeles Sandonis expresa: «Nuestro más sincero agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la primera planta de la Residencia Matia Bermingham, por el cariño y cuidados a nuestra ama. Muchas gracias».