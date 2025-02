Sirimiri: «Escombrera ilegal» en el Polígono 27

Colapso en Amara

Denuncia Carlos Arruti: «Estampa curiosa la que vimos muchos vecinos de Amara Berri al permanecer la avenida de Madrid, sobre las siete de la ... tarde, sin coches. En cambio, a esa misma hora, la avenida de Isabel II estaba atestada de vehículos en ambos sentidos. El atasco en el tramo entre la plaza de Irun y la avenida de Madrid era impresionante. El semáforo en este sentido solo permite el paso de siete vehículos y el octavo lo pasa en rojo. El tramo de la misma avenida desde Carlos I hasta la avenida de Madrid, igualmente colapsado. Aquí solo pasan cuatro vehículos por cada tanda de semáforo y un quinto lo hace en rojo. Y todo este gran problema que se ha generado en esta avenida ocurre por la absurda remodelación de la rotonda de Anoeta. Me pregunto si después de tanta queja ciudadana no se les ocurre al alcalde y concejales acudir a Amara y ver con sus ojos lo que aquí ocurre».

San Bartolomé

Escribe José María: «Señor Odón Elorza, no sé el interés que le mueve en el tema del Cerro, pero es evidente que quiere ser protagonista otra vez. Ya lo intentó y no le salió bien. Todos tenemos opinión respecto a muchas cosas que suceden en la ciudad, pero ese afán de ser el salvador de Donostia... Le recuerdo que el mercado de San Martín fue derribado siendo usted Alcalde. Y eso sí que podía haber sido un bonito proyecto. También le recuerdo que casi todo lo positivo que hizo usted por la ciudad, contó siempre con el apoyo del partido socialista, que gobernaba el Estado, y por aquellos tiempos eran muy amigos suyos. Fue usted un buen alcalde, con defectos y virtudes. Señor Elorza déjenos en paz, por favor. Disfrute de su jubilación. Pasee por la ciudad en bicicleta por los innumerables bidegorris que puso creyendo que esto era Ámsterdam. Hay que saber retirarse».

Información del bus

Denuncia Mikel Irañeta: «Desde estas líneas me gustaría proponer a los lectores de este diario realizar el siguiente ejercicio. Les propongo que consulten la información ofrecida por Ekialdebus en su web sobre su línea E08 Pasai San- Pedro-Trintxerpe-Donostia. Si reparamos en la imagen del recorrido, podemos observar cómo viene reflejada una parada en la torre de Anoeta. En esa zona existen dos marquesinas: una enfrente a la torre de Anoeta y la otra algo más atrás, más cercana al bar Sacha. Si ustedes quieren utilizar esa línea, ¿en qué marquesina tiene la parada la línea E08? Dona dona katona. Siguiendo la información facilitada por Ekialdebus, debería ser en la torre de Anoeta, es decir, en la marquesina que se encuentra enfrente de ella. Tal vez para ello, ante esta tesitura, sería más fácil que en la marquesina existiera información al respecto. Pues nada de nada. Resulta que la marquesina buena, la de la parada de este bus y de algunos otros que también carecen de información, es la que no está enfrente de la torre, la cual también carece de la información correspondiente. Por cierto, si quieres que pare el autobús, cuando te encuentras en tierra de nadie, entre dos marquesinas, pues desconoces cuál es su parada por falta de información, si no haces señas al conductor este no para. ¿Las marquesinas son exclusivas del Ayuntamiento de Donostia y por ende de la empresa Dbus? Si existen paradas compartidas, ¿las personas usuarias no tienen derecho a estar informadas de los servicios que allí confluyen? ¿Cada empresa operadora debe disponer de sus propias marquesinas? ¿Tan complicado es compartir la debida información en las marquesinas existentes? Se pide a la ciudadanía que utilice los servicios públicos de transporte y, cuando lo hacemos, carecemos de la información necesaria».

Fuente de plaza Easo

Denuncia Jon que «la fuente de la plaza de Easo no es lugar para que los bares de los alrededores la utilicen como abrevadero para limpiar sus cubos de basura y dejen la fuente atascada y sucia. Debe ser para beber y no para otros fines. Pediría algo más de control al respecto».