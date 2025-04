Sirimiri: dejadez y abandono en el paseo Rodil

DV Domingo, 6 de abril 2025, 08:08 Comenta Compartir

Motos en Donostia

Denuncia Javier Andoni: «Vuelvo a insistir en el tema de las motos en Donostia, porque la cosa va de mal en peor. ... No espero resolver nada, pero por lo menos voy a decir lo que pienso, que no es poco. Pues resulta que, después de mucho tiempo, no se ha resuelto nada. Los vecinos de Amara cabreados con gran razón porque el parking de motos de Anoeta ni está ni se le espera. Y los realzales aparcamos donde podemos los días de partido. Seguiremos esperando desde que nos quitaron nuestro parking junto al estadio, que lo usan unos privilegiados. Por otra parte, los parkings de motos del Centro y barrios adyacentes están todos destrozados. Las motos un poco pesadas se caen y cada día es más complicado aparcar. Baches grandes, destrozos en el pavimento... Algunos parkings de motos están en cuesta y bacheados… con gran deterioro. ¿A quién se le ocurre semejante cosa ? ¿Dónde está el Moto Club de Gipuzkoa para intentar resolver todos estos problemas? Pensé que el problema iba por buen camino, pero según se ve, va de mal en peor. La estadística es la que es, señores ediles: cada día habrá más bicis y más motos y menos coches. Hagan lo que tengan que hacer, por favor, pero hagan algo».

Dbus y silla de ruedas Expone Clara Mendizabal: «El pasado 28 de diciembre, en el trayecto entre Belartza y el Boulevard de la línea 25, iba con mi madre, que va en silla ruedas y, al igual que en el trayecto de ida, sujetamos la silla con la correa y la frenamos correctamente. Durante el viaje indicamos al chófer que por favor fuese con más cuidado porque la silla se movía mucho. La respuesta del chófer fue '¿qué quieres, que tome las curvas rectas?'. Al llegar al Boulevard, una de las ruedas de la silla estaba totalmente doblada, inservible. Se la enseñamos al chófer y firmó un escrito indicando los desperfectos. Dimos parte de lo sucedido a Dbus y su seguro no se hace responsable. Nos dicen que quizá la silla no iba bien sujeta. Imagino que si no hubiese ido bien sujeta hoy no estaríamos hablando de la rueda. También me he dirigido directamente a Dbus y contestan con un mensaje automático dando el nombre de la aseguradora. Sin pedir disculpas ni interesándose por el asunto. Somos de Donostia, usamos Dbus habitualmente y tenemos muy buena opinión del servicio. Este incidente enturbia la buena imagen de la compañía». Caseras de la Bretxa Escribe Alfonso Goikoetxea «Aplaudo la decisión municipal de reubicar a las caseras de la Bretxa en el interior del mercado, tal y como están en el mercado de San Martín con gran éxito. Hay que evolucionar y mejorar, no entiendo la postura de las baserritarras que quieren seguir vendiendo en la calle, con las inclemencias del tiempo, y con la obligación de construirles un mamotreto de marquesina que ocuparía buena parte de la futura plaza que debería de estar totalmente despejada. Además la ciudad tendría que gastar sin necesidad 650.000 euros, una cantidad enorme de dinero de todos los donostiarras que se podría emplear para otros fines. Espero que la decisión de reubicar a las caseras dentro del mercado sea definitiva porque es mejor para ellas, mejor para el mercado liberando espacio en la futura plaza, y también mejor para la ciudad que no tendría que derrochar mucho dinero sin necesidad alguna». Badenes en Berio Comenta F. Fernández: «Sr. alcalde Goia, ¿cuándo van a instalar badenes en el paseo de Berio? Se necesitan en ambas bajadas. Una por los edificios de educación y por el otro lado, por el campo de fútbol del barrio y las salidas de diferentes calles. Hay que tener en cuenta que los pasos de cebra situados a la altura del campo de fútbol están en curva y con contenedores de basura cerca y quitan visión a los vehículos. Este pasado viernes vi como bajaban los coches hacia el Antiguo a toda velocidad. El peligro es grande».

