Sirimiri: La Concha recupera su barómetro

Grafitis

Denuncia Juan Pedro Lázaro: «Sobre las pintadas y grafitis, no es de recibo que por unos incívicos ciudadanos tengamos la ciudad llena de suciedad ... en las paredes y mobiliario. Que pongan cámaras por todas partes, a ver si se les caza a esos valientes con capucha y una buena multa. Nada de trabajos a la sociedad, que les duela el bolsillo o a sus padres, porque es que encima son pésimos. Una cabra pinta mejor».

Prioridades

Gabi Sola dice: «Es curioso el tema de los agentes de Movilidad con el radar portátil y las zonas donde se colocan. ¿Cuántos accidentes ha habido? En una zona como el paseo de Errondo, los 200 primeros metros están en obras hace meses y en el único tramo que el conductor tiene dos carriles, ¿se ponen con el radar? Creo que en el consistorio deberían preguntarse cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, por ejemplo seguridad ciudadana, obras interminables o vivienda. Cuestión de prioridades».

Rotonda de Anoeta

Responde Iñigo López a la concejala de Movilidad, Olatz Yarza: «Señora concejala, los amaratarras no pedimos más plazas ni más espacios públicos, como la rotonda de Anoeta que han ejecutado sin consultar al barrio. Las consecuencias de esta nefasta obra ya las estamos padeciendo antes de terminar las obras. Los vecinos de esta zona ya disponemos de amplias plazas y espacios públicos como son las plazas de Ferrerías, Prebostes, Armerías, Marinos y Soldados. Todas estas plazas se sitúan en el entorno del estadio de fútbol. La rotonda de Anoeta no va a poder ser un espacio de uso infantil por su peligrosidad debido al continuo tránsito de autobuses y coches justo en el límite de los bordillos. Señora Yarza, se han equivocado y no lo quieren reconocer porque ya se han invertido miles de euros. En unas semanas se verán los resultados de esta gran chapuza que los amaratarras no hemos pedido».

Más árboles

A. Jiménez comenta: «Me ha sorprendido sobremanera lo dicho por el consejero de Vivienda, Sr. Itxaso, sobre que queremos 'más plazas de España y menos plazas del Sol' (sic). Sr. Itxaso, no tiene que irse a Madrid para reivindicar la importancia de los espacios verdes en el urbanismo. En sus manos tiene una oportunidad inigualable de hacer de esta ciudad de San Sebastián un lugar más amable, más verde y con más calidad de vida. La recuperación del espacio verde de las vías de Easo para el barrio en vez de los planes constructivos que anuncia son un buen punto de inicio. Los cuarteles de Loiola, otro. Ya tendrá tiempo de hablar de Madrid cuando toque, pero por el momento céntrese en ejercer sus responsabilidades actuales para mejorar la vida de sus vecinos, que le aseguro que hay mucho que hacer».

San Bartolomé

Escribe Alfonso Goikoetxea: «No comprendo el repentino interés del exalcalde Elorza por el patrimonio de la ciudad y su insistencia en conservar una vieja ladera de San Bartolomé que ofrece un aspecto más que lamentable en pleno centro. Ojalá hubiese tenido el mismo interés durante su mandato y hubiera conservado la preciosa e histórica estructura férrea del mercado de San Martín, que una vez rehabilitada y recubierta de cristales habría sido una maravilla, similar a los mercados de San Miguel de Madrid o el de Málaga. Otro tanto ocurrió con el interior del histórico mercado de la Bretxa, en una operación fallida que eliminó aquellos amplios interiores en dos edificios históricos, por no hablar del derribo de villas históricas como la gemela del hotel Villa Soro, que era un auténtico palacio. Un cúmulo de despropósitos que lamentablemente son irreversibles para la ciudad».