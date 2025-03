Sirimiri: Barandillas al revés en la nueva estación del Norte

DV Martes, 4 de marzo 2025, 07:23 Comenta Compartir

ZBE y OTA

El concejal de Ecología, Iñigo García, responde al 'sirimiri' publicado el jueves sobra la Zona de Bajas Emisiones: «Quisiera aclararle a Luis Suárez que ... la ZBE y la OTA son dos ordenanzas diferentes, ambas de obligado cumplimiento. Una cosa es el acceso y circulación dentro de la Zona de Bajas Emisiones, que busca la mejora de la calidad del aire, mitigando las consecuencias del cambio climático, y otra el régimen de estacionamiento en las calles incluidas en la ZBE. No es posible evitar la entrada de vehículos no autorizados de forma automática. En este hipotético caso, no se le sancionaría por aparcar en zona OTA sin pagar, pero sí por entrar en la ZBE sin autorización. Y recordar que si se comete una infracción a cualquiera de las ordenanzas, se recibirá la sanción correspondiente».

GOe y Okendo Comenta Alfonso Goikoetxea: «Desde el paseo de Zurriola ya se aprecia la estructura del edificio del GOe. Será una visión espectacular de un edificio con una arquitectura muy bonita y moderna que quedará empañada por la fea y vieja pared lateral de la casa de cultura de Okendo. Sería una buena idea, además con muy poco presupuesto, cubrir esta pared con plantas enredaderas, ya que así quedaría muy disimulada y desde el paseo de Zurriola se vería la fachada del GOe mucho más bonita, dándole así todo el protagonismo. La estética de la zona ganaría mucho, resaltando la bella arquitectura del nuevo edificio». San Bartolomé Escribe K. Aranburu: «Estupenda la columna 'En voz baja' del no menos estupendo periodista Mitxel Ezquiaga y que refleja el sentir de buena parte de los donostiarras, como lo reflejan las reflexiones de Odón Elorza, Jorge Letamendía y Víctor Lasa sobre el futuro del cerro. La política es el arte de resolver problemas y por ello hay que escuchar a los vecinos para ver la incoherencia de ese proyecto tanto para la lucha frente al cambio climático –sacar los coches del Centro– como para el apoyo al comercio local, a nuestro modo de vida tan alejado de las grandes superficies: no somos yanquis. Y el respeto que merecen los vecinos de Amara Zaharra y Centro por el grave castigo que llevan sufriendo desde hace siete años con ruido, polvo, etc., por la construcción del metro de Easo a La Concha. Dialoguemos, conservemos el muro como parte del patrimonio de la ciudad y paremos esta obra absurda». Parking de Hospitales Opina A. María: «Todos sabemos la frecuencia de la línea de Hospitales, desde toda Gipuzkoa, hasta la misma puerta. Los propios trabajadores tienen autobuses que les llevan gratis hasta el mismo puesto de trabajo. ¿A qué viene tanta queja con el parking? Que utilicen los servicios que les ofrecen, como los que utilizamos muchos. Déjense de ser tan cómodos y de tanta protesta que el parking es para usuarios. A fin de cuentas, si vamos al hospital no es por gusto». Plaza de los Marinos Escribe A. Aranburu: «Hace unos pocos años se realizaron obras en la avenida de Isabel II y a los más de 300 usuarios del aparcamiento subterráneo de la plaza de los Marinos nos suprimieron la salida desde el parking hacia la plaza de Irun, con el consiguiente perjuicio para todos los conductores. Todos los vehículos se tienen que dirigir hacia la avenida de Madrid. El problema es que para regresar al aparcamiento tenemos que recorrer media Amara, además de meternos en el eterno atasco de Isabel II que se ha agravado tras la remodelación de la rotonda de Anoeta. En resumen, nos han ocasionado un perjuicio que se solucionaría en parte si se volviese a poder salir de la plaza y girar hacia la izquierda en dirección a la plaza de Irun». Paseo de los Fueros Dice I. Aguirre: «La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación Territorial, Azahara Domínguez, anunciaba que desde ayer la parada de Lurraldebus a Zumaia del número 2 del paseo de Federico García Lorca quedaba suprimida atendiendo a las protestas de los vecinos de las casas del río ya que imposibilitaba su descanso. Pues bien, ¿qué le parece el proyecto de poner una terminal de autobuses en el número 1 del paseo de los Fueros, pegada a las casas y retirando árboles?».

