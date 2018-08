Toros más ligeros, mejores encierros

El encierro pamplonés es el que mayor interés despierta durante las fiestas de verano, pero en San Sebastián también se organiza cada Semana Grande un encierro singular, en el que participan miles de ciudadanos y turistas que disfrutan de unos toros muy particulares.

La diferencia de los toros donostiarras es que son de fuego, y que en contadas ocasiones provocan heridos por cornadas o golpes. Cómo máximo, las chispas que desprenden pueden causar leves desperfectos en la ropa o quemaduras superficiales. Sin embargo, provocan estimulantes subidas de adrenalina que no sólo buscan los más pequeños.

Una vez terminados los fuegos artificiales, a las 23:30, todos los días de la Aste Nagusia hay encierros protagonizados por los 'suzko zezenak', 'zezensuzko' en el programa festivo. Son unos 30 minutos que hacen disfrutar a todos los que se animan a participar en su recorrido.

«La reducción de peso nos permite correr el encierro más cómodos» dicen quienes los llevan

Doce personas acompañan a la manada, desempeñando dos funciones: seis son los encargados de portar los astados, y los otros seis, los monosabios, ayudan y guían a los toros para que recorran su camino sin problemas.

Una vez lanzado el cohete, uno a uno, con un intervalo de unos 30 segundos salen los toros desde la calle Miramar, pasando por Andia, y Hernani, para terminar su recorrido en el Boulevard, donde cada noche cientos de personas se reunen para ver de cerca el final del encierro.

Esta tarde los toros de fuego recorrerrán las calles de Altza e Intxaurrondo

Cada toro cuenta con más o menos 850 gramos de pólvora, una cantidad suficiente para realizar el recorrido completo. Es casi inevitable correr el riesgo de quemarse la camiseta por las chispas, pero cada año se buscan nuevas fórmulas para evitar este tipo de incidentes. Como explica Benito Garate, el artesano que, junto a Xabier Garate, creó los toros, durante los encierros «se utilizan materiales ignífugos para que no ocurra nada grave».

Nueva manada

Junto a la pólvora, el material del que están hechos los toros es primordial en estos encierros. Y como los materiales van evolucionando, cada cierto tiempo se van incorporando nuevos elementos. Este año la manada ha cambiado por completo, y se ha convertido en una de las novedades de la Aste Nagusia. Los nuevos toros son más ligeros, y por lo que parece el cambio ha sido muy ventajoso.

En años anteriores, cada toro pesaba alrededor de 20 ó 30 kilos, por lo que los encargados de llevarlos sufrían mucho por su peso, ya que soportan todo el armazón sobre la espalda. Los nuevos todos, que han salido del taller de los Garate, han adelgazado considerablemente, y pesan la mitad de lo que pesaban sus predecesores.

Tal como explica Jon Erauskin, el capataz de los toros de fuego, esta reducción de peso les permite «correr más rápidos, en mejores condiciones y realizar los movimientos» con mayor facilidad». Y todo eso ayuda a que el encierro sea mejor tanto para los que cargan y guían a los toros como para los corredores.

El cambio de peso no es la única novedad de este año. También son novedosos los nombres que los toros llevan grabados en el lomo trasero. Para Erauskin no es tan importante que «cada toro tenga su propio nombre porque el corredor del encierro no mira su nombre, sino por dónde viene el toro para que no le pille», pero no deja de tener su gracia poder personalizar los gritos que dirigen los corredores a los animales...

El bautizo de los toros se produjo por votación popular. Se lanzaron una serie de propuestas, los donostiarras -a través de urnas que se colocaron en los establecimientos de SuperAmara-, se decantaron por sus nombres favoritos, y los más votados fueron los elegidos para nombrar a los animales. Todos os nombres que se recogieron en la lista que se sometió a la votación del público tenían algún significado o simbolismo, y finalmente el más votado, y con diferencia, fue Meltxor, que con 429 votos superó ampliamente a los otros candidatos. El resto de la manada se llama Sua (71 votos), Artillero (66), Sebas (64), Blas (42), y Txistu (23).

El último nombre casi necesita un desempate. Tras una lucha muy apretada entre Txistu y Arturo, el público se decantó por un único voto a favor del primero. No obstante, los organizadores, al tener un séptimo toro que se utiliza exclusivamente en las fiestas de los barrios, decidieron ponerle a ese el nombre de Arturo.

Hoy, precisamente, los toros de fuego se acercarán a los barrios de Altza e Intxaurrondo, donde pondrán un poco de emoción a la penúltima noche de Semana Grande. Ambas visitas tendrán lugar antes del encierro de la noche. Alas 20.45 se podrán ver en la Plaza San Marcial de Altza, y después, a las 21.30, estarán en la Plaza Sagastieder de Intxaurrondo.

Este año los toros también son protagonistas durante el día, ya que están expuestos en una gran vitrina situada en la Plaza Cervantes. Allí están recibiendo la visita de miles de personas, que además de verlos han podido conocer su historia, sus características.... Ante los toros se paran sobre todo los niños, que no terminan de ver claro si los animales son de verdad o de pega, y advierten, asombrados, que no tienen patas y que no parecen tan fieros como los pintan... Hasta que los encienden y echan a correr, iluminando la noche.