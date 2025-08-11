¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este lunes en la Semana Grande de San Sebastián?

I. G. D. Lunes, 11 de agosto 2025, 23:08 Comenta Compartir

El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián vuelve a ser uno de los platos fuertes que presenta la Semana Grande de Donostia 2025. Este año, al igual que en ediciones precedentes, miles de personas volvieron a acercarse a las inmediaciones del paseo de La Concha, Ondarreta, el puerto y el monte Urgull para disfrutar de las colecciones más originales, coloridas y atractivas del momento.

Este lunes, 11 de agosto, la protagonista del prestigioso certamen fue Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza). Fundada en 1860 y con sede en Zaragoza, esta empresa está especializada en fuegos artificiales para grandes eventos, festivales, fiestas patronales y espectáculos multimedia. La pirotecnia destaca por la precisión de sus coreografías, el impacto visual de sus creaciones y la utilización de tecnología de última generación.

Y a ti, ¿qué te pareció la colección que presentó este lunes en la Aste Nagusia de Donostia? ¿Te convencieron las luces, el ritmo y la originalidad de sus propuestas? Haz de jurado por un día y puntúa la colección de Pirotecnia Zaragozana.

La puntuación de los lectores se publica al día siguiente en la edición impresa de El Diario Vasco. Para ello se tienen en cuenta los votos enviados antes de las 19:00 horas.

Programa del Concurso de Fuegos Artificiales de Donostia

Más colecciones de Fuegos Artificiales Martes 12 de agosto: Parente Fireworks (Italia)

Miércoles 13 de agosto: Pirotecnia Peñarroja (Castellón)

Jueves 14 de agosto: Caballer FX (Valencia)

Viernes 15 de agosto: Pirotecnia Valenciana (Valencia)

Sábado 16 de agosto: Illusion Fireworks Ltd. (Reino Unido) y Pirotecnia Martí (Valencia), fuera de concurso