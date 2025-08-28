Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Seis kilómetros de retenciones por un accidente en la AP-8 en Zarautz sentido Donostia
La entrada a Loiola se realizará por Sierra Aralar desde el miércoles 3 de septiembre. Sara Santos
San Sebastián

Las obras para reordenar el tráfico de Loiola, que generarán importantes afecciones, arrancan el viernes

La nueva entrada al barrio se hará desde la rotonda de los cuarteles, por lo que las calles Sierra de Aralar y Urbia cambiarán de sentido

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:53

La próxima apertura al tráfico privado de los nuevos viales de Ciudad Jardín va a suponer una importante reordenación del tráfico en Loiola. Comenzando por ... la propia entrada al barrio que pasará a realizarse por la calle Sierra Aralar, a la altura de los cuarteles, junto al puente de Urdinzu.

