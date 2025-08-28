Las obras para reordenar el tráfico de Loiola, que generarán importantes afecciones, arrancan el viernes

La próxima apertura al tráfico privado de los nuevos viales de Ciudad Jardín va a suponer una importante reordenación del tráfico en Loiola. Comenzando por ... la propia entrada al barrio que pasará a realizarse por la calle Sierra Aralar, a la altura de los cuarteles, junto al puente de Urdinzu.

Para acometer todo esta reorganización, el Ayuntamiento anuncia que los trabajos para la reordenación de la circulación se realizarán entre este viernes y el martes 2 de septiembre, «tiempo en el cual el tráfico de la zona se verá muy afectado», aseguran desde el Departamento de Movilidad.

Afecciones del 29/08 al 02/09 Prohibido: El acceso, circulación y estacionamiento en el barrio, excepto a los garajes particulares.

Vehículos para carga y descarga: Se permitirá hasta el sábado 30 de agosto a las 11.00 horas.

Alternativa de estacionamiento: Se recomienda a los vecinos, vecinas y personas usuarias utilizar los aparcamientos situados bajo los tableros de la GI-20.

Esta reordenación va a suponer que a partir del miércoles 3 de septiembre la nueva entrada al barrio se hará desde la glorieta de los cuarteles, junto al puente de Urdinzu, por lo que las calles Sierra de Aralar y Urbia cambiarán de sentido. También se cambiará el sentido de circulación de las calles Zubiondo, Sierra de Urbasa y Plazaburu, para reordenar la circulación del tráfico interno.

Mapa de los cambios de sentido previstos de Loiola Calle de Urbia C. Sierra de Aralar Estación de tren Loiola Rio Urumea Mapa de los cambios de sentido previstos de Loiola Calle de Urbia C. Sierra de Aralar Estación de tren Loiola Rio Urumea Mapa de los cambios de sentido previstos de Loiola Calle de Urbia C. Sierra de Aralar Estación de tren Loiola Rio Urumea

Para llevar a cabo estas modificaciones, deben realizarse los trabajos de asfaltado y los relativos a la señalización vertical y horizontal. Así, desde mañana viernes a las 8.00 horas y hasta que finalicen los trabajos el próximo martes 2 de septiembre, - siempre que la meteorología lo permita-, advierten desde Movilidad; se va a prohibir el acceso, circulación y estacionamiento en el barrio, excepto a los garajes particulares, y la circulación de vehículos para carga y descarga de los comercios se permitirá hasta el sábado 30 de agosto a las 11.00 horas.

Como alternativa de estacionamiento, «se recomienda a los vecinos, vecinas y personas usuarias utilizar los aparcamientos situados bajo los tableros de la GI-20», indican desde el consistorio.

Señalan desde el Departamento de Movilidad que estos cambios forman parte del nuevo diseño de la movilidad del barrio de Loiola, con el objetivo de «optimizar sus flujos de tránsito rodado, facilitando así la circulación de vecinos, vecinas y personas usuarias del barrio».