Entre obras y en espera de las viviendas previstas

Aingeru Munguía San Sebastián Lunes, 2 de junio 2025, 06:55

Los dos primeros años de la legislatura municipal 2023-27 han estado marcados por el urbanismo y las políticas de movilidad; es decir por las soluciones al problema de la vivienda y la forma de moverse por la ciudad, hoy severamente condicionada por el cúmulo de obras en las que está inmersa ante el avance del Topo soterrado. Pero los dos primeros años del mandato también han servido para despejar el futuro del mercado de la Bretxa, cerrar el capítulo del espacio comercial previsto al inicio de la cuesta de Aldapeta, activar la Zona de Bajas Emisiones, aprobar el Plan Especial de la Parte Vieja e impedir que haya nuevos hospedajes en suelo residencial.

Acuerdo con el Gobierno Vasco. Uno de los principales hitos de estos dos años ha sido el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para ceder suelos e impulsar la vivienda protegida. Este histórico entendimiento no solo va a servir para impulsar los apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores en varias parcelas de la ciudad (Riberas, Txomin, Martutene, Morlans…) sino que viene acompañado de una voluntad compartida de apretar el acelerador en la construcción de vivienda pública en todos los ámbitos. Va a desatascar operaciones como la del antiguo centro meteorológico estatal y la segunda fase de Txomin Enea. A pocos meses del traslado de los internos al nuevo centro penitenciario construido en Zubieta los suelos de la cárcel aparecían, por arte de un birlibirloque normativo, en manos del Estado cuando en su día fueron unos terrenos cedidos gratis por el Ayuntamiento para construir la prisión. Finalmente se ha resuelto el entuerto jurídico con la mediación del Departamento de Vivienda de Lakua, lo que ha permitido formar un trío promotor público, con la entrada del Gobierno central, para la construcción de las 400 viviendas protegidas que faltan para rematar urbanísticamente el nuevo barrio. El Ayuntamiento tramita el PAU para que cuando se desaloje la cárcel se pueda iniciar el derribo y dar inicio a las obras de urbanización.

Costas y los cuarteles. Uno de los grandes sustos de la legislatura fue la decisión de Costas de considerar como urbanizables los suelos de los cuarteles militares de Loiola, lo que suponía aplicarles una servidumbre urbanística de 100 metros respecto del cauce del Urumea, y no de 20 metros como se había considerado en el acuerdo de compraventa entre Ayuntamiento y Ministerio de Defensa. Esto frustraba el objetivo de construir 1.700 nuevas viviendas y dejaba por tanto en el aire la operación en la que durante tantas décadas se había trabajado. Finalmente, las alegaciones sirvieron para reconducir la crisis y Costas terminó por asumir que esos terrenos son urbanos y que por tanto se les debe aplicar una servidumbre de solo 20 metros.

El anuncio por parte del gobierno municipal de que el 100% de los nuevos pisos serán protegidos acaba con el culebrón que parte de la oposición había alimentado sobre el escaso compromiso el ejecutivo de Goia con la vivienda pública.

Plazos para las viviendas. Ahora el reto es en qué plazos y con qué ritmo se van a materializar esas viviendas ante la lentitud de los procedimientos de aprobación del planeamiento urbanístico. Hay que recordar que los derribos del Infierno (540 nuevos pisos) no han empezado hasta este año, cuando su ordenación estaba aprobada desde 2019. Otro susto para la construcción de viviendas fue la sentencia sobre Illarra/villa Ereski que obligó a considerar un aumento de la proporción de vivienda protegida de estos ámbitos. Urbanismo tiene a punto de aprobación el documento de adaptación a la sentencia del TSJPV y cree que las viviendas libres de Illarra se podrán empezar a construir este verano. A los 250 nuevos pisos en la antigua parcela de El Diario Vasco les faltan algunos informes para poder aprobar el PAU y las nuevas viviendas de Añorga Txiki está previsto que comiencen su construcción en el segundo semestre del año. La única operación que avanza a buen ritmo es Ciudad Jardín, con las nuevas viviendas ya visibles.

La promoción de viviendas de Ciudad Jardín se desarrolla a buen ritmo. Debajo, anteproyecto del Ayuntamiento para el pabellón multiusos de Illunbe. Lobo Altuna

Otro de los ámbitos a desarrollar cuando se soterre el Topo son las 400 viviendas públicas previstas en la playa de vías de Easo-Errondo, un polémico desarrollo junto al Ensanche Cortázar que Ayuntamiento y Gobierno Vasco están dispuestos a impulsar a pesar la resistencia vecinal.

Las viviendas futuras avanzan de forma lenta y el alquiler de las existentes trata de ser controlado con la declaración de zonas tensionada. Este mes de julio se activará en Donostia y veremos a ver con qué resultado.

La variante y el PGOU. Ante la difícil situación del mercado, la ciudad se vuelve a plantear hasta operaciones que tenía descartadas, como la de Auditz Akular, que podrían poner encima del tablero 3.000 pisos más. El avance del nuevo PGOU no solo ha incluido esta operación sino que se abre a convertir la variante GI-20 en una calle urbana para liberalizar terrenos entre cuyos usos podría estar el residencial.

No al centro comercial. Los debates sobre el futuro se solapan con los del presente. El suscitado en relación al espacio comercial previsto en la esquina de Easo con Aldapeta ha dado un vuelco inesperado hace solo unos meses. La oposición vecinal y comercial a que se materializara la última previsión de la operación San Bartolomé, a la que se ha sumado sonoramente el ex alcalde Odón Elorza con una plataforma ciudadana y la amenaza de un recurso judicial más, ha logrado torcer la intención del gobierno municipal que ha anunciado que desiste de materializar el proyecto. Habrá que ver qué opina el consejo de administración de la promotora San Bartolomé Muinoa, donde el Ayuntamiento tiene el 37% de la representación, que es quien puede romper el acuerdo con la sociedad interesada en comprar y desarrollar la parcela y la que tendrá que asumir las consecuencias de desbaratar el preacuerdo existente. La oposición de una parte de los vecinos no pudo paralizar la construcción del GOe en Manteo, que prevé su apertura en unos meses, pero la obra no ha dejado de producir polémicas por las consecuencias para la movilidad de los residentes de la zona.

Malestar por las obras. Otros vecinos han empezado a movilizarse ante la reforma de las plazas Zaragoza y Xabier Zubiri. Las obras del Topo soterrado por el centro de la ciudad y las de la nueva estación de Anoeta con la renovada plaza Aita Donostia han provocado más perjuicios de los esperados. No solo a la circulación, sino a los comercios, a los vecinos, a los colegios. Aunque las obras parece que terminarán a finales de 2026, buena parte de la ciudad no ve el final del túnel y está cansada de vivir en precario tantos años. A ese malestar su unen las transformaciones vinculadas a la nueva movilidad que abre paso con vistas al futuro.

La plaza Aita Donostia. La plaza Aita Donostia ha sido el primer gran espacio público transformado y aún resuenan los ecos del malestar generado por la nueva forma de circular, que subordina el tránsito de coches al de peatones, bicicletas y autobuses. Es lo que viene con el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la Zona de Bajas Emisiones, activada desde hace unos meses, que ha dejado otra perla para el debate ya no solo ciudadano sino institucional: los autobuses interurbanos podrían tener su parada término en el paseo de los Fueros, en vez de en una plaza de Gipuzkoa que se pretende peatonal.

Pabellón multiusos en Illunbe. Los dos primeros años de legislatura también han servido para ponerle cascabel al gato de un Illunbe que se transformará en pabellón multiusos. El anteproyecto da una imagen de la gran escala de la operación, en la que será necesario un acuerdo de financiación interinstitucional que no se puede demorar mucho porque el objetivo es que esté construido para 2030 cuando la ciudad será sede del Campeonato Mundial de Fútbol. Una de las variables de esta operación ya ha empezado a dar sus frutos al acordarse con el parque tecnológico de Miramón que los terrenos exteriores del coso taurino sean utilizados para la creación de un nuevo polo biotecnológico en la zona. Columbus Venture Partners ha adquirido esos suelos próximos al futuro pabellón y ha empezado a construir un edificio empresarial de 28.500 m².

Plan especial, impulso a la Bretxa y nueva ordenanza de terrazas Los últimos meses han permitido aprobar dos normativas que llevan años pasando de despacho en despacho, de administración en administración, y que van a tener una importante incidencia en el día a día, sobre todo de la Parte Vieja. Se trata del plan especial de protección de este barrio a raíz de su declaración como Conjunto Monumental y de la ordenanza de terrazas hosteleras, cuya aprobación inicial se llevó a cabo en el Pleno del pasado jueves. El Ayuntamiento aprobó en abril el Plan Especial de Protección del Conjunto Monumental de la Parte Vieja y el Muelle, un instrumento clave para la preservación del patrimonio histórico, la mejora de la calidad de vida en esta zona y el refuerzo de su carácter residencial. Entre las principales medidas incluidas destaca la consolidación del tejido urbano existente. No se permitirá ningún aumento de edificabilidad ni la construcción de levantes, se introducen mejoras en habitabilidad y accesibilidad, como facilidades para la renovación interior de las viviendas, la instalación de ascensores y la mejora del aislamiento acústico y contra incendios. La Bretxa ha dado un vuelco en estos dos años. El gobierno municipal se cansó de los retrasos de la obra en los que incurrió la anterior gestora, rompió el contrato de concesión y tomó las riendas de un mercado que ya ha retomado los trabajos para su definitiva transformación. Un nuevo rumbo no carente de polémicas, como la decisión de reubicar a las caseras junto a los asentadores dentro del edificio Pescadería. La nueva ordenanza de terrazas se aprobó de forma inicial el jueves en el Pleno. PNV, PSE y EH Bildu pactaron finalmente los horarios, que se reducirán para todas las terrazas una hora en verano y media hora los fines de semana en invierno. Las sanciones por vulneraciones de la ordenanza se triplicarán en su cuantía. No entrará en vigor hasta su aprobación definitiva el próximo otoño.