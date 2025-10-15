Nidia Góngora Bonilla: «Vivimos pequeños milagros cotidianos. Despertarse. Cantar»

Invitada por Donostia Kultura y por la brava gente de la sala Dabadaba, mañana actúa en el Antzoki Zaharra la nieta de Sofía Garcia, la ... hija de Oliva Bonilla. La llaman 'Maestra'. Porque lo es. Por su dominio de los ritmos del Pacífico costeño y afroamericano, esos currulao, bunde, chirimia, marimba, alabao, abozao, juga. La llaman 'Maestra' porque lo es por estudios. Y porque ha ejercido como tal. La llaman también 'Sabedora'. Porque tiene conocimientos. Conocimientos antiguos. Que mezclan bien con los de los mejores representantes de la música urbana de Latinoamérica. Eskorzo, por ejemplo. Fied, por ejemplo. The Bongo Hop, por ejemplo.

– Me gusta que no la llamen cantante sino 'cantora'.

– No es lo mismo. Una cantante canta. Una cantora investiga, encuentra, recupera. Enseña. Sabe que esos ritmos que has citado más arriba pueden ser cantos fúnebres, cantos a voces, cantos de ceremonia, de fiesta. Pueden acompañarse con clarinetes, el redoblante o los platillos. Cantora fue mi abuela. Cantora fue mi madre. Cantoras fueron las matronas que compartieron conmigo. Una cantora protege los cantos. Entre los manglares. Una cantora sabe que cantar, como despertarse, como respirar, como llegar a San Sebastián en tren y ver el río, son unos cuantos de esos milagros cotidianos. No nos damos cuenta pero los milagros existen. Y suceden a cada momento. El mismo respirar es uno de ellos.

– ¿Y estar ya hoy en San Sebastián para salir al escenario del Principal mañana es otro?

– Uno bien grande. Verás, yo estuve aquí hace dos años. En un festival. No exactamente en Donostia pero sí muy cerca. Quise venir. Por el mar. Por el río. Soy de Timbiquí. En el Cauca. En mi pueblo hay tres ríos: Timbiquí, Saija y Bubuey; los tres amenazados brutalmente por la minería ilegal. Me preocupa el agua. Amo el agua. Así que me acerqué a esta ciudad. Me flechó ¿a qué negarlo? Me enamoré al ver tres playas dentro de San Sebastián. Me planté horas en el canal, en el río preguntándome de donde vendría y cuándo se juntaría con el mar. Horas viendo a los peces nadando en la corriente. Tengo una canción en la que cito a San Sebastián.

– ¡En serio?

– Sí. Se títula 'Lo que me gusta' y la canto, precisamente, con uno de esos grupos de música urbana con los que creo que hay que aunar fuerzas y ritmos porque la música de raíz, ese 'Pacifican Power' tiene que resonar en los jóvenes. Y al revés, los mayores han de saber y gustar de lo que hoy están escuchando chicos y chicas. Yo canto 'Lo que me gusta con The Bongo Hop', una excitante mezcla de Caribe, West African, jazz, hip hop...

– Presenta, Maestra, en el Principal su disco aparecido en abril y engrandecido por la revista Rolling Stone que escribía 'Su música es sincretismo. Une pasado, presente y futuro; África, Europa y América (...). Su voz canaliza la herencia africana, la espiritualidad y la resistencia ancestral'.

– Once temas. Una ofrenda a nuestras raíces africanas. Un ritual. ¿Sabes? La música del Pacífico colombiano fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2015. Pero por más que la llamen 'intangible' nosotros la tocanos, la bailamos, la usamos para que un alma encuentre su camino. Nuestros ritmos, el romance, el pasillo, son memoria. Pero una memoria viva, que está en nuestro interior. En nuestra oralidad. En nuestros rituales. Y los cuidamos. Y los difundimos.

– Estará acompañada por una banda de músicos impresionantes, Christian Salgado, Adrián Viafara, Sebastian Blackburn...

– No te olvides de Fredy Vivas. Ni de la tremenda Nicol Bonilla. Esta gira nos ha llevado a los USA y a Rusia y nos trae a San Sebastián. El disco lo he grabado con gente que acumula más de 20 Grammys latinos pero también están ahí las voces de las mujeres de Timbiquí. Música que sana. Rito de resistencia.

«El viche es una bebida ancestral del Pacífico colombiano, elaborada a partir del jugo de la caña de azúcar cortada antes de su maduración y diversas mieles. Lleva milenios en nuestras celebraciones. Y en nuestra medicina tradicional. Ha sido prohibida y estigmatizada. Es uno de nuestros orgullos, parte de nuestra identidad. No podemos permitir que caiga en manos de las grandes marcas. Nos pertenece a nosotros, los productores»

– De pronto surge en nuestra charla el viche, ¡quién pudiera brindar en la calle Mayor con un vaso por el milagro de estar vivo y escuchándola, Maestra! Usted es con su 'Viche Positivo' una de esas mujeres, de esas familias que lo producen y no se lo venden a las granedes compañías.

– Estamos luchando (la ley está, hay que implementarla) para que el viche se haga solo en el Pacífico y sea artesanal. '¡El viche se respeta!' es nuestro grito. Esa bebida es uno de los milagros del Universo, del generoso universo.

– Cantora, ¿tienen mensaje sus cantos?

– La conexión entre todos nosotros, el diálogo universal, el respeto. Rompamos la polarización. Bendiciones, Donostia.