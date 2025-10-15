Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La llaman 'Maestra'. Ha heredado, comparte, divulga y vivifica el poder ancestral del Pacífico Maravilla, el litoral de Colombia. GIUSSEPPE RENTERIA

Ciudadanos:

Nidia Góngora Bonilla: «Vivimos pequeños milagros cotidianos. Despertarse. Cantar»

La cantora, la sabedora actúa mañana en el Principal

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:40

Comenta

Invitada por Donostia Kultura y por la brava gente de la sala Dabadaba, mañana actúa en el Antzoki Zaharra la nieta de Sofía Garcia, la ... hija de Oliva Bonilla. La llaman 'Maestra'. Porque lo es. Por su dominio de los ritmos del Pacífico costeño y afroamericano, esos currulao, bunde, chirimia, marimba, alabao, abozao, juga. La llaman 'Maestra' porque lo es por estudios. Y porque ha ejercido como tal. La llaman también 'Sabedora'. Porque tiene conocimientos. Conocimientos antiguos. Que mezclan bien con los de los mejores representantes de la música urbana de Latinoamérica. Eskorzo, por ejemplo. Fied, por ejemplo. The Bongo Hop, por ejemplo.

Nidia Góngora Bonilla: «Vivimos pequeños milagros cotidianos. Despertarse. Cantar»