La historia de un vecino de San Sebastián que emociona a un famoso presentador de televisión: «Pensaba que nunca me iba a casar ni iba a tener hijos» Asier, ha sido uno de los guipuzcoanos que ha participado en el conocido programa 'Lo sabe, no lo sabe' grabado en San Sebastián

M. S. Jueves, 22 de mayo 2025, 13:51 | Actualizado 13:56h.

Asier, un pensionista de 51 años ha sido uno de los donostiarras que ha participado en el conocido programa de Cuatro, 'Lo sabe, no lo sabe', recientemente grabado en San Sebastián. El programa pone a prueba a locales y turistas con sus curiosas preguntas y es presentado por Xuso Jones, el cantante e influencer murciano de 35 años que se ha emocionado con la historia de superación y actitud de este guipuzcoano.

En esta ocasión, Asier, se encontraba pescando en el Urumea, cuando se encontraba con el presentador, quien le preguntaba si quería participar en el programa. A lo que el concursante aceptaba muy animado. Dorada, lubina...el concursante no dudaba en desvelarle a Xuso Jones su gran gusto por la pesca. Su afición le viene desde que era pequeño ya que su padre se la inculcó. Además, Asier ha confesado que es «el único guipuzcoano en silla de ruedas que participa en concursos de pesca».

Tras esto, el presentador no ha dudado en preguntar al concursante sobre su historia y este le ha explicado el motivo por el que estaba en silla de ruedas. «Tenía 19 años y estaba ayudando a mi padre en la huerta y me dijo que podía irme a jugar con mis amigos. Subí al campo de fútbol y me senté encima de un skate, cuando quise reaccionar, el patín estaba yendo hacia abajo con tan mala suerte que al tratar de incorporarme, mi pie derecho quedó fuera de un muro de cinco metros de altura», relata.

Asier, el donostiarra ganador de 1800 euros

«Del impulso caí rodando escaleras abajo y dos personas corrieron ayudarme y me tiraron hacia arriba. Pero bueno, Xuso me da igual, si ahora mismo viene un mago y me dice que puedo andar le diría que no quiero cambiar nada de como soy ahora», admitía. «Esa es la actitud y no es fácil, seguro que hay momentos en los que no es fácil. Eres un ejemplo de superación, por la energía que desprendes», respondía el presentador visiblemente emocionado.

Además, el concursante ha confesado que «pensaba que nunca me iba a casar ni iba a tener hijos, pero ahora tengo ambas cosas. Tengo a mi mujer, a mis hijos y a mis diez hijos perrunos», decía antes de contar que con el dinero del concurso arreglaría su coche y el de su hija, además de cumplir «el sueño que tenemos mi mujer y yo de comprar una caravana», revelaba antes del concurso en el que finalmente pudo ganar 1800 euros gracias a varios ciudadanos.