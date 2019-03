«La línea 46 es toda una desconocida» Dos usuarios montan en el microbús de la línea 46, en el paseo de Morlans. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO Los vecinos del barrio de Morlans valoran este servicio que entró en funcionamiento hace un año | Los usarios aseguran que «siempre es puntual y rápido», aunque rara vez se ocupan todos los asientos del microbús CLAUDIA URBIZU SAN SEBASTIÁN. Sábado, 30 marzo 2019, 08:43

«Menudo acierto. Menos mal que pusieron en marcha este servicio porque hasta entonces estábamos un poco olvidados», apunta Cristina mientras espera en el paseo de Morlans -bajo el vial del paseo de Izostegi- a que pase el microbús de la línea 46. «La parada está a escasos metros de mi casa y la verdad es que se agradece mucho que así sea, sobre todo cuando vengo cargada o llueve», añade.

La línea 46-Morlans está de aniversario. Hace ahora un año entró en servicio y desde entonces ha registrado 42.910 viajes, según informa Donostibus. La línea conecta Morlans con Amara y el centro de la ciudad, y supone una importante mejora del servicio de transporte público para la zona baja y alta de Morlans, que hasta la puesta en marcha de este trayecto quedaba alejada del eje de Sancho el Sabio en un kilómetro.

«Me da la impresión de que siempre hay poquita gente en el microbús. Rara vez coincido con más de tres personas, si es que no voy solo», explica Mikel, mientras se acomoda en uno de los asientos delanteros. «Aunque mi madre, que también utiliza este servicio, dice que hacia las siete de la tarde suele haber más gente. Solemos comentarlo habitualmente», añade este joven de veintidós años antes de bajarse en la parada de Sancho el Sabio. Nadie sube en esta parada.

«Cuando se amplíe el recorrido podré llegar hasta Gros sin tener que hacer transbordos»

El bus gira en la calle Torcuato Luca de Tena y pone rumbo, circulando por el paseo de Bizkaia, hacia la parada final en la avenida de la Libertad. «Es poco habitual que alguien se suba a partir de Sancho el Sabio. Normalmente, son paradas en las que solo baja gente», señala el conductor.

En la avenida de la Libertad 20, bajo la marquesina, espera Rosa leyendo EL DIARIO VASCO. «A mí me vino muy bien que pusieran en marcha este servicio. Además de dejarme al lado de casa, cerca del túnel que une Amara con el Antiguo, llego siempre muy rápido. En apenas diez minutos me he plantado en casa. Si voy en coche tardo más», indica esta vecina de Morlans. «Aunque tengo la percepción de que la línea 46 es una auténtica desconocida. Cuando viene visita a casa les explico que existe este bus y todos se extrañan», apostilla.

Otro de los aspectos que convencen a los usuarios de la 46 es la puntualidad. «Como es un vehículo pequeño y no lo usa mucha gente va rápido y siempre llega puntual a todas partes», subraya otro vecino.

Según Paquita, no siempre hay tantos asientos libres para elegir. «Hacia las ocho de la tarde solemos coincidir entre diez y quince personas. Solemos ser más o menos los mismos, muchos nos conocemos», explica.

Aunque, por lo general, el servicio ofrecido por esta línea de un año de edad ha gustado mucho al vecindario, hay quienes tienen algunas sugerencias para mejorarlo. «Lo que planteo es un poco complicado que se cumpla, dado el sentido de la calzada, pero yo echo en falta el hecho de poder realizar el recorrido a la inversa. Me gustaría poder subir de la zona baja de Morlans a la alta en bus, ya que yo vivo arriba y es un recorrido que hago habitualmente. Pero, vamos, que al estar prohibido circular en ese sentido sé que no es posible lo que pido», dice Carmen con resignación.

Ampliación del recorrido

«Los que vivimos en esta zona cada vez estamos mejor», apunta en tono optimista. «Cuando inauguren el ascensor Morlans-Aiete estaremos aún más conectados con los distintos barrios», agrega Carmen.

Con el fin de mejorar el servicio, tal y como se anunció a finales del pasado año, en los próximos meses está previsto modificar el recorrido de la línea para conectar Morlans con Gros, además de con el Centro. Adicionalmente, el recorrido de la línea se prolongaría hasta Ategorrieta y la zona de Caserío Parada-San Antonio-Montesol-Luis Pradera, que tiene casi 1.500 habitantes y es una de las pocas zonas de la ciudad que carece de transporte público. Se trata de una zona poco accesible y donde reside gente de avanzada edad. Es por ello que la línea modificará su nombre a línea 46-San Antonio-Morlans, detallan desde la compañía de autobuses. Con este cambio, la frecuencia pasará a ser de una hora, en vez de 30 minutos.

«¿Tendremos que esperar más tiempo?, se pregunta Antonio. Parece que la idea no le convence mucho. «Bueno, antes estábamos peor así que tampoco vamos a quejarnos de vicio. Si a cambio puedo llegar hasta Gros sin tener que andar cambiando de bus, me compensa», añade. «La 46 me permite llegar rápido al centro así que será únicamente cuestión de organizarse mejor el tiempo», afirma en tono amable.

Con el nuevo recorrido, cambiarán también los horarios. Las salidas desde el ascensor de Morlans serán a y 45 minutos; de la avenida de la Libertad 3 a en punto; de la calle Caserío Parada 66 a y 10 minutos, y de la Avenida 20, a y 35 minutos.