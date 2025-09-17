Se inicia la sustitución del último tramo de la barandilla de La Concha original

Es el comienzo del fin de la barandilla original de La Concha. El lunes arrancó la colocación del vallado de una obra que va a ... sustituir los últimos 130 metros de viejo barandado para colocar un renovado pasamanos. La operación costará un millón de euros, la mitad costeados por el Gobierno central, y será una realidad a finales de diciembre.

A finales de año el Ayuntamiento habrá completado la sustitución y renovación en todo el paseo costero del icono más representativo de la ciudad: la barandilla de La Concha. Es un proceso de mejora que comenzó en el año 2011 y que ya ha cambiado la barandilla en tres tramos diferentes del paseo. La primera fase de renovación afectó al espacio comprendido entre el Real Club Náutico y la primera rampa para acceder a la playa. Después le siguió la parte comprendida entre la plaza Cervantes y la Perla y por último, en el año 2020, se inició el cambio en dos fases de la barandilla que une el túnel del Antiguo y el paso de peatones que conecta con Miraconcha.

A partir de la semana que viene se cortará el paso por la acera y peatones y bicicletas compartirán la superficie del bidegorri

La obra permitirá sortear el año que viene los 140 últimos trozos de barandilla de La Concha entre los donostiarras

Ahora le toca el turno a la fase II-C (fase final) del proyecto de reparación y ampliación del muro de costa entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo. La longitud total del tramo afectado es de unos 130 metros y las obras comprenden, no solo la sustitución de la vieja barandilla, sino la renovación del botaolas, la base del muro de costa que sostiene al barandado y que protege al paseo de La Concha de los temporales marítimos.

28 tramos

La renovación del paseo incluye la sustitución de 120 metros de bordillo calizo ornamental, 28 machones de piedra, 3 farolas de fundición ornamentales y 28 tramos de barandilla. El presupuesto de adjudicación asciende a 937.431 euros (IVA incluido).

El 28 abril se firmó el acta de comprobación del replanteo de las obras, con lo que se dio por iniciados los trabajos. Estos primeros meses de obra se han contratado y fabricado los elementos necesarios, tanto metálicos como pétreos, para ejecutar el proyecto y la ejecución de la obra arrancó el lunes de esta semana. El final de las obras está previsto para el 30 de diciembre. En este caso, toda la obra está condicionada a que se cumpla esta fecha, según explicaron fuentes del departamentro de Proyectos y Obr'as. Es el plazo indicado en el contrato suscrito con Costas para finalizar la sustitución de este tramo de la barandilla y por el cual el consistorio donostiarra recibirá una subvención de medio millón de euros del Gobierno central.

Cortar el paso

Según explicaron fuentes municipales, la obra obligará a mantener esta semana un paso peatonal limitado a dos metros del paseo y exigirá cortar el tránsito por la acera a partir de la semana que viene, cuando viandates y ciclistas deberán compartir la sección del bidegorri.

La operación, por tanto, no solo sustituirá la barandilla, muy deteriorada en este tramo, sino el suelo del paseo y la coronación del muro de costa. Los 28 últimos tramos de barandilla darán lugar, cuando se troceen, a 140 flores o unidades que se sortearán entre los demandantes el próximo invierno-primavera. ¿Serán los últimos tramos originales de la barandilla de La Concha que se pongan en manos de los ciudadanos? Probablemente, sí. Quedarán algunas piezas originales de la barandilla entre la caseta real y la Perla que, al ser una concesión, no están en manos del Ayuntamiento y, por tanto, ni la administración puede sustituirlas ni sortearlas.