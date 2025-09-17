Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El paso de peatones se ha reducido y la semana que viene se trasladará al bidegorri. Borja Luna

Se inicia la sustitución del último tramo de la barandilla de La Concha original

La obra en los últimos 130 metros de barandado, próximos a la caseta real, concluirá a final de año y los trozos del viejo pasamanos se sortearán el año que viene

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:52

Es el comienzo del fin de la barandilla original de La Concha. El lunes arrancó la colocación del vallado de una obra que va a ... sustituir los últimos 130 metros de viejo barandado para colocar un renovado pasamanos. La operación costará un millón de euros, la mitad costeados por el Gobierno central, y será una realidad a finales de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  3. 3 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  4. 4

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  5. 5

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  10. 10 Zaz recuerda a su pareja perdida a los 20 años: «Desde entonces hago todo lo posible por estar contenta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se inicia la sustitución del último tramo de la barandilla de La Concha original

Se inicia la sustitución del último tramo de la barandilla de La Concha original