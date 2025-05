Goia se muestra abierto a estudiar otras posibilidades para mejorar la accesibilidad de Manteo

Aingeru Munguía San Sebastián Martes, 27 de mayo 2025, 11:51 Comenta Compartir

La accesibilidad del barrio de Manteo está en el candelero en las últimas horas por el cierre inminente de la escalera de la avenida de Navarra por necesidades de la obra del GOe. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, fue preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa semanal, tras un incidente entre vecinos que protestaban por el cierre de la escalera y un operario de la obra acecido ayer en el lugar.

Preguntado por la movilidad de los vecinos de Manteo, Goia señaló ayer que en la zona «hay un planetamiento triple» para garantizar los tránsitos de los vecinos aunque reconoció que «quizas no es el mejor en cuanto a tiempos» porque se no materializará hasta que no acane la obra del GOe. «En la solución de accesibilidad que están planteadas en Manteo se prevé una escalera en lo que será la plaza ubicada entre la casa de cultura Okendo y el propio edificio del GOe», un elemento que «está en el proyecto de urbanización»; también se prevé «la colocación de un ascensor en la fachada de la casa de cultura Okendo que dará acceso a la plataforma superior»; y finalmente se prevé una acera, «que está ejecutada provisionalmente pero después hay intención de hacerlo de forma definitiva y con mayor sección», por el paseo de Rodil.

El alcalde consideró que estas tres alternativas de movilidad solucionarán las necesidades de los vecinos, aunque admitió que «son tres actuaciones que igual en el tiempo tienen sus decalajes» porque no se pueden ejecutar de forma inmediata.

Goia, no obstante, señaló que el Ayuntamiento no se cierra a otros planteamientos que puedan mejorar este esquema de tránsitos futuro. «Nosotros no nos cerramos a analizar otras posibilidades que puedan mejorar, siempre estamos dispuestos y abiertos a ello y si sirven para reconducir un conflicto. Es nuestra obligación intentar hacerlo y esa disposición es total por parte del Ayuntamiento. Vamos a ver qué otras cosas más podemos hacer para analizar una demanda. Esa es nuestra actitud y en eso estamos», concluyó.