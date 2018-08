El gobierno defiende «los altos índices» de transparencia del Ayuntamiento El alcalde Goia y el concejal Viles observan las pantallas de 'Donostia Data' del hall del Ayuntamiento. / I. A. La plataforma Dyntra le otorga una puntuación de 8,5 sobre 10 después de actualizar los datos que tenía sobre el consistorio donostiarra DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 agosto 2018, 10:04

Dyntra, una de las plataformas que vigila el cumplimiento de la transparencia de las administraciones públicas, ha revisado la calificación que había otorgado al Ayuntamiento de San Sebastián y la ha mejorado. Así, si hace apenas unas semanas le daba un 6 sobre 10 -puntuación que ha mantenido durante varios meses- ahora esta entidad le sube la nota hasta el notable con un 8,5.

El análisis llevado a cabo por Dyntra, que aplica los mismos criterios al resto de consistorios que evalúa, se lleva a cabo en base a seis apartados diferentes que, a su vez, tienen en cuenta varios indicadores. En este sentido, el concejal de Transparencia e Innovación, Juanra Viles, explica que esta plataforma no tenía en cuenta que había 40 de esos indicadores que el Ayuntamiento sí que cumplía. «Faltaba la evaluación contrastada con nosotros».

Fue la oposición, concretamente el Partido Popular, quien hace dos semanas se hacía eco de la baja puntuación que recibía el consistorio donostiarra en Dyntra, cuando el propio gobierno municipal aspiraba en su programa a conseguir un 10 en este informe de transparencia.

San Sebastián ocupa la cuarta posición en el ranking de las 52 capitales del EstadoEl concejal Viles (PNV) dice que «la nota final importa pero lo que cuenta es el trabajo que hay detrás»

Según informa el edil, la nota se debía a que desde su departamento no se le habían hecho llegar a esta empresa los datos actualizados «porque teníamos previsto hacerlo en este mes de agosto, una vez recopilada toda la información que les hemos hecho llegar».

En cualquier caso, Viles defiende «los altos índices» de transparencia y su gestión. Asimismo asegura que no va «a permitir que se ponga en duda el trabajo llevado a cabo durante estos años», a la vez que critica a los populares por utilizar «la foto de un momento concreto» y no mirar «el cuadro entero». En este sentido, asegura que «el resultado final importa» y que «es necesario estar en este tipo de listas» pero que lo que cuenta es que «el trabajo que hay detrás, porque si no es imposible mejorar tanto la puntuación en tan poco tiempo».

Con los nuevos datos en su sitio, el Ayuntamiento cumple con 135 de los 159 indicadores que Dyntra exige cumplir, y que pasan por ofrecer información sobre nóminas y sueldos de los cargos electos y resto de trabajadores, gastos del gobierno y de la administración local, ingresos, cifras estadísticas o la situación de las contrataciones que se llevan a cabo, por citar solo algunas. Esto coloca a San Sebastián en la cuarta posición entre las 52 capitales del Estado y en el puesto 13 de 462 ayuntamiento analizados de toda España.

Indicadores que se cumplen

Uno de los apartados que valora Dyntra -y que se pueden consultar en su página web www.dyntra.org- es el de la 'Transparencia Municipal', donde el Ayuntamiento ha pasado de un 6,7 a un 7,9 de puntuación. Ha mejorado su nota gracias a actualizar indicadores como el de publicar las retribuciones por asistencia a plenos, comisiones y dietas del alcalde y Los concejales. Ahora bien, sigue echando en falta otros documentos como la declaración de la renta del alcalde o los concejales, o por no publicar los gastos de viaje originados por estos -en este último caso solo están disponibles los de 2016-.

Pero si hay un apartado donde el Ayuntamiento da un salto cuantitativo importante es en el de la 'Transparencia Económico-Financiera'. Aquí cumple con el 88,89% de los ítems que se le requieren, frente al 29,63% que tenía hace apenas unas semanas. Suspendía en la transparencia en los gastos e ingresos municipales y la transparencia en las deudas municipales, donde ahora saca un 10. Uno de los pocos 'peros' que pone Dyntra en este ámbito es que «no existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía».

En el apartado de 'Participación y Colaboración Ciudadana' y 'Urbanismo y Obras Públicas' saca un 9 mientras que en 'Contrataciones de Servicios' un 8. Y sigue sacando un 10 en materia de Open Data. La nueva web 'Donostia Data', estrenada el año pasado, con información abierta de la ciudad cumple con todos los requisitos exigidos para darle un sobresaliente en transparencia.