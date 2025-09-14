El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas digitales de alquiler de inmuebles (entre ellas Airbnb) las referencias de 472 pisos ... turísticos ilegales en Euskadi para que retiren sus anuncios, al tratarse de inmuebles que habiendo solicitado el número de registro obligatorio, no lo han obtenido por no cumplir los requisitos legales y constar como revocados. Entre ellos, figuran hasta 138 pisos turísticos ilegales de San Sebastián que, en los próximos días deberán desaparecer de esas plataformas. La capital guipuzcoana es el municipio vasco con más pisos turísticos ilegales por delante de Bilbao (137).

Según los datos facilitados por el ministerio que dirige Isabel Rodríguez, por territorios históricos, en Gipuzkoa se han revocado 173 solicitudes, en Bizkaia 279 y en Álava 19. Además de Donostia, Hondarribia figura también en ese top cinco vasco de inmuebles turísticos ilegales con un decena de referencias.

Vivienda explica que «si un código es revocado, significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno».

El Registro único de alojamientos temporales pretende acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó su funcionamiento el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes en todo el Estado, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%), 472 en Euskadi (0,87%).

Vivienda subraya que «la gran anomalía» de los registros es la Comunidad de Madrid, donde el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad

Por municipios, Sevilla lidera la tabla de solicitudes revocadas, con 2.289 en total, seguido de Marbella (Málaga), con 1.802 solicitudes; Barcelona (1.564); Málaga (1.471); Madrid (1.257), Benalmádena (Málaga - 926), Adeje (Tenerife - 765); Valencia (731); Torrevieja (Alicante - 700) y Fuengirola (Málaga - 686).

Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa como la región con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, con 16.740, por delante de Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Comunidad Valenciana (7.499), Galicia (2.640), Baleares (2.373), Comunidad de Madrid (1.531), Región de Murcia (1.402) y Cantabria (955).

En último lugar se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 13 solicitudes, por detrás de La Rioja (136) y Extremadura (181).