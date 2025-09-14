Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Turistas cerca de la estación de autobuses de Donostia. Sara Santos

El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

El Ministerio de Vivienda eleva a más de 53.000 los alojamientos en todo el Estado que no cumplen los requisitos legales para obtener un número de registro obligatorio

A. A.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:48

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas digitales de alquiler de inmuebles (entre ellas Airbnb) las referencias de 472 pisos ... turísticos ilegales en Euskadi para que retiren sus anuncios, al tratarse de inmuebles que habiendo solicitado el número de registro obligatorio, no lo han obtenido por no cumplir los requisitos legales y constar como revocados. Entre ellos, figuran hasta 138 pisos turísticos ilegales de San Sebastián que, en los próximos días deberán desaparecer de esas plataformas. La capital guipuzcoana es el municipio vasco con más pisos turísticos ilegales por delante de Bilbao (137).

