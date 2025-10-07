Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de veterinarios disfrutaron de un paseo en kayak antes de la fiesta en el pub Wimbledon.

Gente de al ciduad

Fiesta de los veterinarios guipuzcoanos

Se reunieron el pasado sábado día 4, festividad de San Francisco de Asís, en el pub Wimbledon del Real Club de Tenis

Joti Díaz

Martes, 7 de octubre 2025, 07:01

Comenta

Como viene sucediendo en los últimos ochenta años, cada 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, se reunieron los veterinarios guipuzcoanos a celebrar ... su festividad.El programa de festejos contemplaba un paseo en kayak por la bahía, seguido de un almuerzo para todos los navegantes oficiado por Mikel Saénz con el apoyo de Valentín Dehesa y Álvaro Jaurrieta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

