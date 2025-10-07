Fiesta de los veterinarios guipuzcoanos

Como viene sucediendo en los últimos ochenta años, cada 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, se reunieron los veterinarios guipuzcoanos a celebrar ... su festividad.El programa de festejos contemplaba un paseo en kayak por la bahía, seguido de un almuerzo para todos los navegantes oficiado por Mikel Saénz con el apoyo de Valentín Dehesa y Álvaro Jaurrieta.

Por la tarde, en el pub Wimbledon, celebraron un festejo con la bienvenida a los nuevos colegiados, homenaje a la colegiada jubilada Mariló Mata, de la clínica Beasain y al veterinario de grandes animales, Koldo Otxandorena. La cena fue para más de ochenta asistentes, seguida de baile y sorteo de premios donados por AMA y otras firmas colaboradoras.

En el discurso de bienvenida, el presidente colegial, Paco Galisteo, aprovechó para despedirse del cargo ante las próximas elecciones a las que no concurre. Gestionaba el acto, como jefa de protocolo, Itziar Senín.

Entre los invitados, las presidentas de los colegios de Enfermería, Odontólogos, y Médicos, Arrate Zumeta, Nina Camborda, con la tesorera Ana Jiménez y Carmen Solorzano. Del Colegio de Farmacéuticos, Miguel Ángel Gastelurrutia, y el delegado para Gipuzkoa de AMA, Borja Asuero. Junto a los cargos colegiales José Manuel Herzog, Sara Suescun, Marcos Mozos y Juanra Pérez, el presidente de honor, José Manuel Etxaniz y los colegiados honorarios Iñaki García Alvarez y Pedro José Igós.

De los veterinarios de empresa, Fernando Guridi, de Angulas de Aguinaga y Nekane Intxausti de Piensos Elmuba; de grandes animales y espectáculos taurinos, Julio Etxeberría, de Bergara. De la clínica Amaita de Irun, la auxiliar Sonia Huerta y las veterinarias Alicia y Rocío Díaz. De la clínica Mendiburu de Oiartzun, las auxiliares Eli Etxenike y Lorea Beristain y las veterinarias Arantza Andueza, Irune Zalakain y las hermanas Teresa y Carmen Uribe. De San Bernardo de Amara, la auxiliar Ohiane Balda, los veterinarios Beatriz Sáenz y Rafael Tatay. De Zamalbide de Errenteria, las auxiliares Begoña Siso y Nahia Beitia y las veterinarias Aida Bueno, Amaia García, Jaione Arruti, Ane Azpiazu y Mikel Eizmendi. De Zaunka de Zarautz, Ane Azpiazu. De la clínica Altza, Álvaro Jaurrieta y Arantxa Iglesias.

De la donostiarra clínica Atocha, Virginia Gago; Rhoda Cristina Parajuá, de Katu Horia de Orio; Marco Villén, de clínica Labrit del barrio Gros; Lorena Laín, Enara Vicario, Mireia Aldaya y Mónica Paz, de Lagun de Lorea, Xabier Genua e Irati Laburu, de Maskotxoko, Amets Zubillaga. De Nekotz, de Zumarraga, Ana Alustiza; de Plaiaundi de Irun, Itziar Ubillos, María Arrospide, Xabier Alzola y Ion Arana. De la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, Johanna Alfaro. De Txingudi de Irun, la auxiliar Maxus Olazabal y la veterinaria Carol Bejarano.

En el sorteo de regalos, resultó agraciada con una cadena de música Teresa Uribe y con un televisor, Aida Bueno, ambos obsequios de AMA y de un menú gastronómico en el Tenis, Itziar Ubillos.