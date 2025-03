«No existimos; no estamos ni en el catastro», denuncian las familias del Muelle

Aingeru Munguía San Sebastián Viernes, 14 de marzo 2025, 12:33 | Actualizado 12:55h. Comenta Compartir

Un grupo de vecinos del Muelle donostiarra, portales 7 y 8, denunciaron este viernes que el retraso en aprobar el Plan Especial de Parte Vieja y Puerto les obliga a vivir en unas condiciones «indignas», sin accesibilidad y unas condiciones higiénicas mínimas. «En 2018 el Ayuntamiento dio de baja nuestra viviendas en el catastro; no existimos», proclamaron. Cinco vecinas de estos portales, Idoia Gómez, Amaia Martínez, Anouk Bastarrica, Maddi Cenzano y Amaia Amillano, comparecieron en rueda de prensa en el Ayuntamiento junto al concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, quien anunció que interpelará el próximo lunes al gobierno municipal en las comisiones previas al Pleno de este mes para conocer los motivos del retraso en aprobar este expediente de planeamiento.

Los portales 7 y 8 suman 8 viviendas apoyadas sobre la muralla histórica de la ciudad, a las que solo se puede subir por una larga escalera. Hace 20 años, las vecinas explicaron que «hace más de 20 años, el Grupo Eibar contactó con los vecinos para recopilar información sobre las viviendas deshabitadas del Muelle número 7, así como sobre su titularidad» con la intención de «construir un único edificio que englobara estas viviendas». Hubo un primer proyecto que «no convenció al consistorio de entonces» dirigido por Odón Elorza «aunque sí apoyaban la idea de construir un nuevo edificio». Un segundo proyecto finalmente obtuvo luz verde.

En 2011 llegó EH Bildu a la Alcaldía y el gobierno municipal «respaldó el proyecto desde el principio, facilitando los trámites y permisos necesarios para el derribo de las antiguas viviendas y la construcción del nuevo edificio», afirmaron las vecinas. El Ayuntamiento aprobó en 2015 la modificación del Plan Especial de Rehabilitación de la Parte Vieja en lo concerniente a las parcelas de estas viviendas el plan especial para permitir la construcción de este único edificio residencial, en sustitución de los dos portales, lo que garantizaba unas «condiciones de adecuada habitalidad», indicó el edil.

Sin embargo en 2018 se empezó a incoar el expediente para la declaración de la Parte Vieja y Puerto como conjunto monumental lo que paralizó la concesión de licencias. En la actualidad, una vez declarada la zona como conjunto monumental, es necesario aprobar el Plan Especial de Parte Vieja y Puerto, aún en tramitación, para establecer las nuevas condiciones que deberán regular la concesión de licencias.

Las vecinas de estos portales denunciaron que a partir de 2018 «el actual alcalde y la concejala de Urbanismo han puesto todas las trabas posibles para impedir que este proyecto se haga realidad, mientras tanto, los vecinos sufrimos el deterioro del entorno y de nuestras propias condiciones de vida, especialmente los más mayores». Explicaron algunas de las «consecuencias humanas» que provoca la no aprobación de este plan especial. «Una de las vecinas de avanzada edad, Mari Carmen, sufrió dos ictus en 2019. Tras su rehabilitación, dejó de salir de casa debido a sus problemas de movilidad, lo que la obligó a abandonar sus citas médicas, esenciales para su bienestar. Begoña, también de avanzada edad, fue diagnosticada con deterioro cognitivo en 2016 y, posteriormente, con un tumor pulmonar. Falleció en noviembre de 2022 tras pasar seis años sin poder salir de casa. No pudieron ni siquiera llevarla a pasear en silla de ruedas. La accesibilidad para una ambulancia era, sencillamente, inaceptable. Otros vecinos, creyendo en el proyecto, comenzaron con el desalojo de su inquilino en 2008 esperando que avanzara la construcción. Pero nunca ocurrió nada. Como resultado, la casa se ha deteriorado hasta tal punto que hoy es inhabitable, con la consiguiente pérdida económica y moral». Denunciaron que «el estado de nuestras viviendas es indigno: En una de las casas, no se puede tirar el papel higiénico al inodoro porque las tuberías están completamente destrozadas. En la vivienda de Mari Carmen, cuando llueve, hay que ir al baño con paraguas. Sin olvidar el día en que un trozo de techo cayó sobre su cama; si en ese momento hubiera estado dormida, la habría matado. En la tercera vivienda, directamente no se puede entrar. Como si todo esto fuera poco, en 2018 el Ayuntamiento dio de baja nuestras viviendas en el catastro».

Ampliar El concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran con las vecinas afectadas del Muelle Idoia Gómez, Amaia Martínez, Anouk Bastarrica, Maddi Cenzano y Amaia Amillano. A.M.

Indicaron que han mantenido «varias reuniones» a lo largo de estos años con la concejala de Urbanismo a una de las cuales también participó el alcalde, Eneko Goia. «En todas las reuniones lo único que han hecho es evadir nuestras dudas y preguntas, además de esquivar sus responsabilidades como Ayuntamiento». En la última reunión, afirmaron, «Nekane Arzallus adquirió el compromiso de dar curso al expediente en el mes de noviembre, pero ya estamos en marzo y seguimos sin noticias. Llevamos dos largos años esperando al Plan Especial, el último de ellos simplemente para que se traduzca al euskera. Mientras tanto, nuestros correos, que enviamos casi mensualmente, son ignorados».

Fuentes del Departamento de Urbanismo señalaron a DV que uno de los problemas que tiene el proyecto del nuevo edificio es que se apoya en la muralla histórica de la ciudad y la declaración de conjunto monumental de Parte Vieja y Puerto impide esta posibilidad.

El concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran preguntará el lunes en la comisión de Urbanismo al gobierno municipal «por qué razones sigue sin aprobarse el Plan Especial de Parte Vieja y Puerto», seis años después de ser declarada la zona conjunto monumental. También quiere conocer «cuándo es la última vez que el Ayuntamiento se ha reunido con el departamento de Cultura del Gobierno Vasco para tratar este asunto y con qué resultado» y también pedirá alguna medida provisional respecto a los moradores de estas viviendas.