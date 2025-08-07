El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa La revista estadounidense de lujo, 'Robb Report', ha escrito un artículo sobre la capital guipuzcoana, aunque con un fallo que ha llamado la atención de varios lectores

M. S. Jueves, 7 de agosto 2025, 11:45 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

«¿Por qué las celebridades acuden en masa a San Sebastián?», es el titular del artículo escrito por la reconocida revista estadounidense de lujo, 'Robb Report', que ha escrito un artículo en inglés sobre la capital guipuzcoana, aunque con un error geográfico, que ha llamado la atención de varios lectores.

Y es que la conocida revista estadounidense de estilo de vida de lujo fundada en 1976, ha cometido un fallo que no ha pasado desapercibido para ninguno de sus lectores. Ha sido a través de su cuenta de Instagram, en la que acumulan más de 350 mil seguidores, que la revista ha compartido una foto de San Sebastián, diciendo que es «la ciudad costera vasca que ha surgido silenciosamente como el retiro más sofisticado del Mediterráneo», un error geográfico que no ha pasado nada desapercibido.

La publicación ha recibido cientos de comentarios de usuarios que han aconsejado que «por favor consultad un mapa» o que han aclarado que «San Sebastián está en el Golfo de Bizkaia» o que también han especificado que la ciudad «está en el Atlántico». Un error por el que ha pasado más que desapercibido el contenido del resto del artículo en el que se habla de como la ciudad «ha ido atrayendo 'silenciosamente' la visita de varios artistas famosos».

San Sebastián como «potencia cultural y gastronómica»

«De Matt Damon a Julia Roberts. Lo que comenzó como un destino de verano real del siglo XIX se ha transformado en una potencia cultural, con la mayor concentración de restaurantes per cápita de estrellas Michelin en Europa - 18 estrellas en un radio de 10 minutos de trayecto», continúan en el escrito. Unas visitas que achacan a la «reciente introducción de vuelos directos ha hecho que esta meca culinaria alguna vez remota sea accesible de repente».

Las conocida revista de lujo que cumple 50 años en 2026, también hace mención al «legendario Hotel Maria Cristina, un hito de la Belle Époque donde los camareros todavía recuerdan los cócteles preferidos de los huéspedes, como las margaritas de pomelo de Jessica Chastain o los famosos martinis extra secos que toma el famoso director de cine, Oliver Stone», finalizan diciendo en la polémica publicación sobre la capital guipuzcoana.