Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abegi Etxea de Donostia. Gorka Estrada
San Sebastián

Donostia ofrecerá un servicio de salud bucodental a los usuarios del Abegi Etxea

El Ayuntamiento y el CIFP Easo Politeknikoa LHII firman este martes un convenio para el desarrollo de un programa de prevención de alteraciones y patologías bucodentales

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:57

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este martes un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el CIFP Easo Politeknikoa LHII para el ... desarrollo de un programa de prevención de alteraciones y patologías bucodentales, y actividades de promoción de la salud a personas usuarias del centro municipal de acogida social Abegi Etxea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  6. 6

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  7. 7

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  8. 8 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  9. 9

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  10. 10 El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostia ofrecerá un servicio de salud bucodental a los usuarios del Abegi Etxea

Donostia ofrecerá un servicio de salud bucodental a los usuarios del Abegi Etxea