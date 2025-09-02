Donostia ofrecerá un servicio de salud bucodental a los usuarios del Abegi Etxea

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este martes un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el CIFP Easo Politeknikoa LHII para el ... desarrollo de un programa de prevención de alteraciones y patologías bucodentales, y actividades de promoción de la salud a personas usuarias del centro municipal de acogida social Abegi Etxea.

Mariaje Idoeta, concejala de Acción Social, explica que gracias a este convenio, Donostia «podrá ofrecer una atención de mayor calidad a las personas usuarias del centro, a la vez de ofrecer al alumnado de formación profesional del Politécnico una experiencia práctica en un contexto real y socialmente comprometido».

La atención bucodental básica forma parte de los cuidados esenciales para garantizar la higiene y el bienestar de toda persona, y en el caso de las personas en situación de exclusión social, como las atendidas en Abegi Etxea, «presentan mayores barreras de acceso a estos servicios», señala la edil del PNV. Por su parte, el CIFP Easo Politeknikoa LHII, como centro público de formación profesional, busca formar a su alumnado en contextos reales, éticos y comprometidos socialmente, «y este es sin duda uno de ellos».

Este convenio ofrecerá una oportunidad para aunar la formación práctica del alumnado del ciclo de Higiene Bucodental con una intervención directa en el entorno social, reforzando el papel del higienista como agente de salud y generando un impacto positivo tanto para los estudiantes como para las personas usuarias.

El CIFP Easo Politeknikoa LHII asume íntegramente los costes de las intervenciones bucodentales y el material necesario, considerándolo parte de su actividad formativa, por lo que esta mejora en el servicio no supondrá ningún coste al Ayuntamiento.