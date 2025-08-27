Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bloque de viviendas tasadas en Jolastokieta, en Altza. Michelena

Donostia aprueba de manera definitiva la ordenanza de viviendas tasadas

El decreto municipal se adapta a la Ley vasca de Vivienda y adecúa la forma de adjudicación a través de una baremación de las solicitudes

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:00

El Ayuntamiento ha aprobado este miércoles de manera definitiva en la Junta de Gobierno Local la ordenanza municipal reguladora de viviendas tasadas, una vez incorporada ... la alegación de la asociación Elkartu para la inclusión expresa en el texto de las «personas con movilidad reducida» entre las susceptibles de pertenecer a los posibles cupos preferentes destinados a resolver necesidades de carácter social. Esta ordenanza deberá recibir el visto bueno del Pleno municipal, previsiblemente en el del mes que viene, y será publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, a efectos de su entrada en vigor.

