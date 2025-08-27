Donostia aprueba de manera definitiva la ordenanza de viviendas tasadas

El Ayuntamiento ha aprobado este miércoles de manera definitiva en la Junta de Gobierno Local la ordenanza municipal reguladora de viviendas tasadas, una vez incorporada ... la alegación de la asociación Elkartu para la inclusión expresa en el texto de las «personas con movilidad reducida» entre las susceptibles de pertenecer a los posibles cupos preferentes destinados a resolver necesidades de carácter social. Esta ordenanza deberá recibir el visto bueno del Pleno municipal, previsiblemente en el del mes que viene, y será publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, a efectos de su entrada en vigor.

A pesar de que Donostia contaba ya con una ordenanza de viviendas tasadas municipales que data de 2007, han surgido desde entonces diversas normas que hacen necesario actualizarla para adaptarla, sobre todo en algunos aspectos de la Ley vasca de Vivienda. El más importante que se adapta en este nuevo documento es la forma de adjudicación de las viviendas. En la ordenanza hasta ahora vigente, se usaba el sorteo, y desde la Ley de Vivienda, las adjudicaciones se deben hacer a través de una baremación de las solicitudes, en la que se asignan puntos en función los ingresos familiares, número de miembros, antigüedad, y otras circunstancias personales.

Otro aspecto que se modifica es la posibilidad de que las viviendas se cedan en derecho de superficie o en propiedad plena, lo cual quedaba limitado por la actual normativa. Por ello, se ha redactado un nuevo texto de ordenanza municipal, que respeta en su mayor parte la estructura y texto de la anterior, a fin de actualizarla y darle un impulso.

El desarrollo de este tipo de vivienda «es uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento», indican desde el consistorio, «y así lo estamos impulsando en los nuevos desarrollos urbanos que se avecinan, además de las reservas obligadas para vivienda social». El destinatario de estas viviendas «es la clase media, que son en ocasiones los olvidados de las políticas de vivienda, ya que, por un lado, quedan excluidos de la vivienda social, pero por otro, no alcanzan al mercado libre», señalan. De esta manera, se ofrece una vivienda protegida abierta, con diferentes precios en proporción a los ingresos.