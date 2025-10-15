Detenido en Donostia con un kilo de hachís que intentaba ocultar tras la valla de una huerta

La Guardia Municipal de San Sebastián ha detenido a un varón de 38 años, por un delito contra la salud, después de que intentara ocultar ... tras una valla diez paquetes de una sustancia compacta de color marrón envuelto en plástico, presumiblemente hachís, y de un peso aproximado cada uno de 100 gramos.

Los hechos se produjeron el pasado día 8 de octubre cuando una patrulla se encontraba haciendo una ronda de seguridad por el paseo de Felix Iranzo, en el barrio donostiarra de Altza, cuando observó a un varón que, al ver a la patrulla policial, salió corriendo en dirección a una zona de huertas próxima.

Los agentes iniciaron una persecución y dieron con el citado varón tratando de acceder a la zona de huertas delimitada con una valla, que no pudo pasar, momento en el que fue alcanzado por los guardias municipales.

Tras detener al varón, la patrulla realizó una revisión de la zona a la que pretendía acceder y observaron como al otro lado de la valla que pretendía superar había depositado 10 paquetes de una sustancia compacta de color marrón envuelto en plástico presumiblemente hachís y de un peso aproximado cada uno de 100 gramos (1 kg en total).

Durante el cacheo realizado a dicho varón los agentes de Guardia Municipal encontraron entre sus pertenencias 280 euros repartidos en distintos billetes. El varón fue trasladado a comisaría donde, tras realizar las diligencias pertinentes, fue puesto a disposición judicial. El juez decretó su libertad con cargos.