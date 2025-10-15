Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de las huertas situadas junto al paseo Félix Iranzo, en el barrio de Amara. Google Maps

Detenido en Donostia con un kilo de hachís que intentaba ocultar tras la valla de una huerta

Fue arrestado por agentes de la Guardia Municipal cuando intentaba sin éxito saltar una valla

A. I.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:51

Comenta

La Guardia Municipal de San Sebastián ha detenido a un varón de 38 años, por un delito contra la salud, después de que intentara ocultar ... tras una valla diez paquetes de una sustancia compacta de color marrón envuelto en plástico, presumiblemente hachís, y de un peso aproximado cada uno de 100 gramos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  6. 6

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  7. 7

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  8. 8 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido en Donostia con un kilo de hachís que intentaba ocultar tras la valla de una huerta

Detenido en Donostia con un kilo de hachís que intentaba ocultar tras la valla de una huerta