Donostia rompe relaciones institucionales con Israel por el «genocidio en Gaza»

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este martes una declaración institucional en la que acuerda romper las relaciones institucionales con ... Israel y condenar el «genocidio» contra el pueblo palestino en Gaza. Ha sido aprobada con los votos favorables de PNV, PSE, EH Bildu y Elarrekin Donostia, mientras que el PP ha votado en contra.

El texto señala que el Pleno del consistorio, «en aplicación de los principios del Derecho Internacional y atendiendo a las recientes conclusiones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que ha determinado que Israel ha cometido actos constitutivos degenocidio en la Franja de Gaza, reconoce oficialmente que las autoridades y fuerzas israelíes han cometido genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, en los términos establecidos por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la cual Israel fue Estado firmante.

En la declaración se «condena» al actual Gobierno de Israel, al que se responsabiliza de «comisión de actos genocidas, señalando la responsabilidad directa de susprincipales dirigentes en esta estrategia de destrucción sistemática contra la población palestina».

En el texto aprobado se acuerda «romper toda relación institucional, presente o futura, con el Gobierno de Israel y con cualquier institución pública o privada que apoyeo legitime el genocidio o las políticas que lo posibilitan, en todos los ámbitos (deportivo,económico, académico, cultural o de otra índole)».

En esta línea, el ayuntamineto «se alinea con las conclusiones y denuncias deorganismos internacionales y humanitarios como la ONU, la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, B'Tselem, Physicians for Human Rights-Israel, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, la Federación Internacional por los DerechosHumanos, el Lemkin Institute for Genocide Prevention, entre otras, que han señalado el carácter genocida de las actuaciones de Israel en Gaza.

Por último, el ayuntamiento donostiarra insta «a todas las instituciones públicas de Euskadi,del Estado español y de la Unión Europea a cumplir con sus obligaciones legales internacionalespara detener el genocidio, lo que incluye el cese inmediato de cualquier tipo de cooperación con elGobierno de Israel y la suspensión de transferencias de armas, fondos o recursos que puedancontribuir a la comisión de este crimen».