Artikutza celebra el jueves San Agustín con puertas abiertas y actos festivos

El patrimonio natural de Artikutza, el enclave donostiarra ubicado en el término municipal de Goizueta, celebra este jueves el gran día de su patrón San ... Agustín. Su superficie aproximada de 3.700 ha, cerrada durante todo el año, se abrirá para celebrar la festividad con toda la ciudadanía. Por ello, la entrada es gratuita para todos los que quieran participar en el festejo de San Agustín.

Además de las txosnas de comida y bebida que estarán disponibles para refrescar y alimentar a los visitantes, los asistentes también podrán disfrutar de los puestos de artesanía que estarán instalados durante la jornada. La celebración contará asimismo con eventos festivos y deportivos que, si el tiempo acompaña, harán disfrutar a los asistentes.

La cita comenzará a las 11.30 horas con partidos de pelota, tanto masculinos como femeninos. Por un lado estarán Goiuri Zabaleta, Enara Gaminde, Itsaso Erasun y Amaia Alday. Y, en cuanto a los masculinos, asistirán Oier Zabaleta, Manex Olaiz, Haiz Aranburu y Axel Lasa.

Los actos seguirán a las 17.00 horas con herri kirolak. Competirán los aizkolaris Iker Vicente y Aratz Mugerza contra Mikel Larrañaga y Ugaitz Mugerza. Los harrijasotzailes Estefi Etxebeste, Goizeder Abendibar y Beñat Telleria exhibirán su habilidad con las piedras.

Este día tan especial acabará a las 20.00 horas con unos bailables, para que todos los visitantes participen y terminen la jornada festiva con alegría.

Artikutza es un lugar de encuentro perfecto tanto para familias como para grupos de amigos. Este evento busca recuperar la tradición mediante la celebración de los eventos deportivos y la muestra de artesanía. Además, cuenta con otro objetivo importante, que es acercar a la población a la naturaleza.