El agradecimiento de una vecina de San Sebastián a dos parejas que ayudaron a su madre: «Que la vida os responda con el mismo cariño»

Itziar, una vecina de San Sebastián ha publicado en redes unas bonitas palabras hacia dos parejas que auxiliaron a su madre el pasado sábado mientras paseaba por la parte trasera del Kursaal. «Que la vida os responda con el mismo cariño con el que actuasteis», ha escrito en Facebook, en donde ha contado la historia y ha pedido difusión para que sus palabras lleguen hacia estas cuatro personas.

«Ayer dos parejas que paseaban sobre las 12 del mediodía por la parte trasera de los cubos del Kursaal, vieron a mi madre desvanecerse y perder la consciencia», arranca contando Itziar en la publicación que hizo ayer refiriéndose a la anécdota que tuvo lugar el sábado.

Y es que estas cuatro personas «inmediatamente ayudaron a mi madre para que no se golpeara, llamaron a una ambulancia y en cuanto recuperó la consciencia la ayudaron a llamarme por teléfono», cuenta la donostiarra. Aunque no contentos con ello, «me esperaron hasta que llegara y me indicaron que mi madre estaba dentro de la ambulancia. Dieron todas las explicaciones de lo ocurrido a los sanitarios y ayudaron a mi madre en todo momento», narra.

Las bonitas palabras de agradecimiento de una vecina de San Sebastián

«Se que quizás no es nada que no haríamos el resto, pero no por ello estoy menos agradecida ni es menos loable. No sé quienes eran, porque por la urgencia de la situación no les pregunté nada, pero si por casualidad leen esto y se identifican, les hago llegar todo mi agradecimiento», continua Itziar. «Que la vida os responda con el mismo cariño con el que actuasteis ayer. Mila mila esker bihotzez», finaliza en la publicación.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar y fueron varios los ciudadanos que quisieron escribir algunas palabras. «Todavía hay gente buena, tuvo mucha surte tu madre de que esas personas estuvieran cerca», comentaba un usuario. «Bonito mensaje. Este tipo de acciones enriquecen. Aún hay gente maravillosa en el mundo», escribía otra.

Y es que según contaba Itziar en los comentarios «la pronta intervención» de estas cuatro personas ayudó a que no empeorase el estado de salud de su madre, ya que, según respondía esta vecina «se trataba de un Ictus».