Adegi invita a las regatas sus asociados

Invitados, autoridades y directivos de Adegi posan en la terraza del restaurante del Aquarium.

Joti Díaz San Sebastián Martes, 9 de septiembre 2025, 09:41 Comenta Compartir

Que mejor atalaya para ver las regatas de La Concha que la terraza del restaurante del Aquarium. Un amplio espacio desde donde se domina todo el campo de regateo, desde la bahía a las balizas exteriores.

Adegi estrenó este encuentro el pasado domingo invitando a 200 empresarios, que disfrutaron del aperitivo que ofreció el Grupo Bokado. Charlas y saludos mientras veían el espectáculo.

Recibieron a los invitados la presidenta de Adegi, Isabel Busto; el director general, José Miguel Ayerza; el adjunto a director general, Paul Liceaga; y los vicepresidentes, Maite Zubillaga, Lander Guibelalde y Juantxo Revilla, del Comité ejecutivo.

Entre los presentes en representación de instituciones Mikel Jauregui, consejero de Industria del Gobierno Vasco, y el diputado foral Unai Rementeria.

Entre los representantes de empresas asociadas: Almudena Isasti (Giroa); Juantxo Revilla (Grupo Cei); Asier Vitoria (Gureak); Elias Badiola (Guruzpe Turning); Karmele Ruiz (Aguas del Añarbe); José Luis González (Construcciones Amenabar); Kepa Irazusta (Sayma Consultores); Nerea Garmendia (Plastigaur); Paloma Enrique (Cebanc); Uxue Mendizabal (Aspy); Luis Artola (Bidasoa Metal); Miren Agirre (Cadereria Pako); Idoia Alija (Asemerce); Ainara Arizabaleta (Fabrika); Esther Irigaray (Aquarium); Vitoria Inchausti (Gureak); Edurne Varga (hotel Avenida); David Juanmartiñena (Fidenet); Arantza Anduaga (Euskaltel); Mireia Massagué (Chillida Leku); Laura Gil y Sebastián Valiño (Altuna y Uria); Martín Carrillo (Hormigones de Yanci); Susana Martínez (hotel Casual); Oskar León (hotel 3 Reyes); y Fernando Soto (hotel Zinéma 7).

Completaban el grupo de invitados: Koldo Arandia (Ibarmia); Eduardo Lobato (Iberdrola España); Mauro Tenes (Igepak); José Angel Torres (Industrias Ugatu); José Luis Ayestaran (Inmobiliaria Orio); Aratz Arregi (Ipar Hotz); Ibon Iparragirre (Iparragirre Eraikuntza); Eduardo Jauregui (Irisbond); Josu Tornay (Jaso ); Josean (Landoo Sistemas); Koldo Ostolaza (Maxcamino); Amaia Martín (Mecanizados Harri); Oihane Pardo (Amanerak); Oscar Castro (Pegamo); Mikel Zubiagirre (Serkom Gestión); Mª Blanca Huete (Sode); Maite Zubillaga (Spanset); Jon Mikel Lejardi (SPL Services); Ainhoa Peña (Vinarchy Spain); Cristina Esnal (Todolufe); Joseba Arrizabalaga (Tomás Arrizabalaga); Teresa Guridi (Tornillería Segur); María José Aranguren (Universidad de Deusto); Gurutz Linazasoro (Vivebiotech) y Fernando Núñez (Zerbimek).

La patronal guipuzcoana, que patrocina desde hace años la mejor competición del remo del Cantábrico, aporta esta temporada 7.500 euros a la primera trainera guipuzcoana, tanto masculina como femenina. Un premio que ha incrementado en 2.000 euos desde ediciones anteriores y que aumentará de 500 en 500 cada año, un añadido a los premios que otorga la organización. Adegi tiene entre su ideario el trabajo en equipo, lo mismo que una trainera, ya que sus remeros para tener éxito tienen que remar a la vez.