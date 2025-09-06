Donostiarra, en la Bandera de La Concha: Los anfitriones conocen al dedillo el campo de regateo
Donostiarra se ha movido durante todo el año en la Tanda de Honor, un objetivo que no cambiará mañana
Iñigo Belastegui
Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:18
Si tuviésemos que analizar el papel de la trainera donostiarra este año podríamos decir que ha seguido dando pasos al frente y que continúa con una notable progresión. ¿Su único pero? Algo ante lo que precisamente no pueden hacer nada; y es que si su avance ha sido importante, el de Orio ha sido gigantesco. En la Liga Eusko Label, la 'Torrekua II' ocupa una brillante tercera posición, lejos de los aguiluchos y bastante más cerca de Zierbena. Reman bien, lo compiten todo y, si pueden llevarse un triunfo (han ganado al menos una Bandera en las últimas siete temporadas) o mejorar una posición, nunca dejarán pasar la oportunidad. Lo que hagan los demás no está en su mano, pero si los favoritos se despistan, ahí estarán los de Igor Makazaga para castigar cualquier despiste.
La trainera donostiarra cuenta, además, con una ventaja sobre sus más directas competidoras y es que conoce perfectamente el campo de regateo. Entrenan a menudo allí y también lo hacen frecuentemente en Pasaia, con unas condiciones similares a las de la bahía donostiarra. Por ello, su tipo de remada y sus materiales están orientados a una especie de mar que, lógicamente, es el que se da en La Concha. Por ello, no es casualidad que su única Bandera este año haya sido la Fabrika, disputada en Donostia y en la que esta embarcación brilló más que ninguna. Y, por cierto, aquello de triunfar en casa no es la primera vez que le sucede a esta embarcación.
En ello también tiene mucho que ver un patrón del que no se habla tanto como de otros, pero que es muy bueno en general y excelente en este campo de regateo, Arkaitz Díaz. En la mar se desenvuelve a la perfección, sabe qué pide cada tipo de ola y dirige la embarcación como pocos saben hacerlo. Es por eso que su trainera rinde mucho mejor en mar y con olas, a diferencia de otras condiciones que muchas embarcaciones agradecerían pero que, sin embargo, a esta no le van tan bien.
Algo justa de efectivos
Si existe alguna duda en torno a la plantilla de Donostiarra es que quizás va un poco justa de efectivos y, tras vivir una muy buena primera mitad de agosto, tal vez se ha caído un poco, tampoco excesivamente, en las últimas pruebas. ¿Se han dejado llevar pensando en La Concha y sabiendo que su Liga Eusko Label estaba siendo notable? Eso únicamente lo sabe Makazaga, quien cuenta con 17 remeros y dos patrones en una plantilla que, además, ha rejuvenecido. Los datos dicen que reman más rápido que nunca y la sensación respecto a la plantilla es que menos puede ser más, pero habrá que ver en qué punto de forma llegan a una cita que, como nadie quiere ni puede ocultar, siempre está en mente de todos desde el inicio de la temporada.
Ahora, tienen dos domingos para mostrar su mejor virtud, la de no desaprovechar una oportunidad. El sueño de que la Bandera se quede en casa es complicado, pero para nada imposible.
