Yasuda desaparece del pecho de la camiseta de la Real Sociedad El patrocinador japonés y el club han «redefinido» su alianza y la elástica txuri-urdin no tiene, de momento, patrocinador

La camiseta de la Real Sociedad 2025/2026, ese preciado objeto que todavía no ha sido presentado, no tendrán como principal patrocinador a Yasuda. La firma japonesa, con la que el club se alió en octubre de 2023, ya no figurará en el pecho de la nueva elástica, como ha confirmado este viernes el club txuri-urdin.

«La Real Sociedad y Yasuda Group han firmado un nuevo acuerdo por el cual ambas entidades seguirán asociadas durante las próximas cinco temporadas. Dicha marca ya no se publicitará en nuestra camiseta y la relación entre la Real y Yasuda se enfocará en estabilizar y en potenciar el plan de formación de talento, desarrollo y educación que ambas instituciones ya han puesto en marcha en Japón», ha explicado la Real en un comunicado, por lo que las nuevas camisetas, que están a punto de ser presentadas, no incluirán el patrocinio japonés en el pecho.

La firma japonesa y el club txuri-urdin anunciaron su acuerdo el 6 de octubre de 2023 por el que la entidad asiática aportaba un fijo de algo más de cinco millones de euros, una cantidad que podía ser mayor en función de diversas variables como el tirón televisivo de la Real en Japón o el volúmen de negocio.

En esa colaboración, la Real confirmó que Yasuda Group se convertía «en nuestro principal socio estratégico de cara al desarrollo internacional de la entidad txuri urdin en Japón» en una alianza que trascendía «del patrocinio clásico» y se enmarcaba «dentro de nuestro plan de expansión a medio y a largo plazo en el país asiático».

