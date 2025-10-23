Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LOBO ALTUNA

Real Sociedad

El Sanse-Huesca aplazado se jugará el miércoles 5 de noviembre

El Juez Único de Competición ha fijado la fecha del encuentro en la semana previa al parón internacional, tal y como deseaba el club txuri-urdin

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:09

Comenta

El partido Sanse-Huesca que tuvo que ser aplazado el pasado sábado por culpa de un virus gastrointestinal que afectó a prácticamente toda la plantilla ... del conjunto oscense se jugará el miércoles 5 de noviembre a las 20.00 horas. Así lo ha decidido el Juez Único de Competición después de que ambos clubes no llegaran a un acuerdo previamente para fijar una nueva fecha en el calendario.

