El Sanse-Huesca aplazado se jugará el miércoles 5 de noviembre

El partido Sanse-Huesca que tuvo que ser aplazado el pasado sábado por culpa de un virus gastrointestinal que afectó a prácticamente toda la plantilla ... del conjunto oscense se jugará el miércoles 5 de noviembre a las 20.00 horas. Así lo ha decidido el Juez Único de Competición después de que ambos clubes no llegaran a un acuerdo previamente para fijar una nueva fecha en el calendario.

El encuentro ha sido programado finalmente en una de las fechas que más satisfacía a los intereses del club txuri-urdin, una semana antes del parón internacional. La Real propuso disputar el partido el 4 o 5 de nociembre. La entidad aragonesa, sin embargo, optaba por que se hubiera jugado en esa ventana FIFA, el 12 de noviembre, o bien siete días después 19 o 20.

El Juez Único de Competición se ha decantado por escoger la fecha más próxima posible en el calendario, toda vez que el Huesca tiene que jugar partido de Copa la semana que viene ante el Utebo. El Sanse jugará así tres encuentros en un periodo de nueve días. Primero visitará al Racing el viernes 31 de octubre a las 20.30 horas, cinco días más tarde recibirá al Huesca en Anoeta y tres días después, también en casa, se medirá al Leganés a las 14.00 horas.