Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Sanse, antes de disputar el partido. Lobo Altuna
Sanse

El Sanse tropieza de nuevo en el tramo final

Los potrillos dominaron y se adelantaron con justicia, pero erraron un penalti y el Córdoba igualó el choque cuando parecía que los locales tenían la victoria en la mano

Álvaro Guerra

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:13

Aparecieron los fantasmas del pasado. Hay heridas que se repiten y cicatrizan tarde. Al Sanse le vuelve a ocurrir lo mismo: se adelanta, domina, tiene ... ocasiones… pero cuando se trata de saber cerrar los partidos, el cuadro de Ansotegi se queda corto. Esta vez fue el Córdoba el que castigó esa carencia, rescatando un empate (1-1), mientras los potrillos volvieron a dejar escapar dos puntos en un desenlace que ya se ha convertido en algo familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  6. 6 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  7. 7

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    Cuando la herencia no descansa en paz
  10. 10

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Sanse tropieza de nuevo en el tramo final

El Sanse tropieza de nuevo en el tramo final