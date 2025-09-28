El Sanse tropieza de nuevo en el tramo final

Aparecieron los fantasmas del pasado. Hay heridas que se repiten y cicatrizan tarde. Al Sanse le vuelve a ocurrir lo mismo: se adelanta, domina, tiene ... ocasiones… pero cuando se trata de saber cerrar los partidos, el cuadro de Ansotegi se queda corto. Esta vez fue el Córdoba el que castigó esa carencia, rescatando un empate (1-1), mientras los potrillos volvieron a dejar escapar dos puntos en un desenlace que ya se ha convertido en algo familiar.

El choque arrancó con calma, aunque desde el primer momento quedó claro que eran los donostiarras los que querían llevar el tempo del partido. La novedad en el once de Ansotegi, además de la primera titularidad de Eceizabarrena, estaba en la zaga, donde el de Berriatua había recolocado a Balda como central junto a Peru Rodríguez por la baja de Luken Beitia. Curiosamente, fue el propio lateral quien protagonizó el primer disparo a puerta del choque, con una falta directa al filo del minuto cinco que obligó a Álvarez a sacar una buena mano. A partir de ahí, los txuri-urdin trataron de instalarse en campo rival, moviendo la pelota y cogiendo las riendas del partido.

La intensidad marcó el desarrollo posterior del choque, con un cuadro andaluz que pronto se vio superado en ritmo por los potrillos y que en apenas veinte minutos ya acumulaba dos cartulinas amarillas. El Sanse lo intentaba desde atrás, imponiendo su estilo, aunque sin generar demasiado peligro. La presión, sin embargo, era creciente, y la defensa cordobesa no encontraba la manera de darse un respiro ante la insistencia donostiarra. Tanto que el primer susto para los visitantes llegó con un gol bien anulado a los blanquiazules por fuera de juego de Carrera.

La señal era evidente. Los potrillos estaban cada vez más cerca. Encerrado al cuadro andaluz, los locales acumulaban cuatro córners a favor antes de la media hora. Y en el siguiente llegó el premio. Mikel Rodríguez puso un saque de esquina envenenado, cargado de mala intención, y el mal de ojo fue para Sergi Guardiola, que acabó introduciendo el balón en su propia portería. El 1-0 hacía justicia a lo que estaba sucediendo en el césped.

Tras el tanto, la reacción visitante fue tímida, aunque llegó a generar la primera ocasión clara a los pocos minutos. Pedro se encontró con el balón en el corazón del área y su disparo parecía destinado a que Fraga tuviera que ir a recoger el balón hasta el fondo de la red. Sin embargo, fue Balda el que apareció para tapar ese balón y evitar el empate en una acción de puro instinto defensivo. Fue el único rayo de luz de los andaluces en toda la primera mitad. Al Córdoba no le duraba el balón y el Sanse llegó al ecuador del choque alimentando las buenas sensaciones.

El paso por la caseta no cambió el guion. El cuadro blanquiazul mantuvo la iniciativa, con la misma claridad de ideas que en la primera parte. Apenas habían pasado cinco minutos desde la reanudación cuando Carrera cayó derribado dentro del área tras una gran conducción de tres cuartos de campo y un pase sensacional de Mikel Rodríguez con el exterior. Fue el capitán el que asumió la responsabilidad desde los once metros, pero una gran parada abajo de Iker Álvarez hizo que la ventaja no pudiera ampliarse.

Pasaban los minutos y la sensación era de que no pasaba nada. Ansotegi buscó dar un nuevo impulso al equipo con la entrada de dos de sus teóricos titulares: Mariezkurrena y Ochieng saltaban al campo en lugar de Mikel Rodríguez y Eceizabarrena. El movimiento pretendía dar aire al equipo. Pero el contador ya rondaba el minuto 75, un tramo de partido que tantas veces había castigado al Sanse.

Y la historia se repitió. Apenas un minuto después, Dali sorprendió con un zapatazo por el palo corto de Fraga para poner las tablas en el marcador. Era doloroso porque este gol reabrió viejas heridas: cinco goles de los once encajados por el Sanse este curso han llegado a partir de este minuto.

A partir de ahí poco más. El Sanse lo intentaba pero no había manera. El Córdoba apenas inquietó pero aprovechó su única ocasión del segundo tiempo, castigando de nuevo, la fragilidad de los potrillos en los minutos decisivos. Un castigo duro para los guipuzcoanos que siguen demostrando que tienen calidad y carácter, aunque con la lección pendiente de aprender a controlar los partidos.