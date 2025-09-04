Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Real Sociedad

Sadiq lucirá el 15, Odriozola el 20 y el 25 sigue libre

Esto podría cambiar siempre y cuando alguno de los dos jugadores decidiera salir de aquí a que cierren otros mercados como el saudí, catarí o turco.

Raúl Melero

Raúl Melero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:23

La Real Sociedad ha confirmado que Sadiq Umar y Álvaro Odriozola portarán dorsales de la primera plantilla. El nigeriano hereda el 15, que perteneció a ... Urko González de Zárate, traspasado al Espanyol, mientras que el donostiarra lucirá el 20 que ha sido propiedad en los últimos años de Jon Pacheco. Sigue quedando libre el dorsal número 25. Esto podría cambiar siempre y cuando alguno de los dos jugadores decidiera salir de aquí a que cierren otros mercados como el saudí, catarí o turco.

