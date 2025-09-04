Sadiq lucirá el 15, Odriozola el 20 y el 25 sigue libre

La Real Sociedad ha confirmado que Sadiq Umar y Álvaro Odriozola portarán dorsales de la primera plantilla. El nigeriano hereda el 15, que perteneció a ... Urko González de Zárate, traspasado al Espanyol, mientras que el donostiarra lucirá el 20 que ha sido propiedad en los últimos años de Jon Pacheco. Sigue quedando libre el dorsal número 25. Esto podría cambiar siempre y cuando alguno de los dos jugadores decidiera salir de aquí a que cierren otros mercados como el saudí, catarí o turco.

En la lista, el 1 y 13 son para los porteros Álex Remiro y Unai Marrero. De los jugadores de campo, las seis caras nuevas de la plantilla tienen ya su número definitivo. Ya se conocía que Gorrotxategi iba a ser el 4, y Mikel Goti el 22. De los llegados este año, Caleta-Car es el 16, Gonçalo Guedes el 11, Carlos Soler el 18 y Yangel Herrerra ha elegido el 12.

Pablo Marín y Jon Martín siguen con un dorsal superior al 25, así las cosas el riojano portará el 28 y el central con el 31. Quien también aparece en la lista de dorsales definitivos es Iñaki Rupérez con un dorsal muy baloncestístico, el 33.