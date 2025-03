Sigo sin ver el penalti que comete Zubeldia en Mánchester, porque protagonizó una acción defensiva magnífica con Hojlund. Pero hay que olvidarse ya de la ... eliminación europea. De nada sirve lamentarse a estas alturas y lo que hoy toca es reaccionar en Liga, aunque últimamente nos está costando rendir al máximo nivel. Echo en falta controlar el juego, sobre todo en el centro del campo, y también generar más ocasiones de gol. La fatiga hace mella, pero si somos capaces de ganar daríamos un golpe encima de la mesa y disiparíamos las dudas.

Hay que sacar fuerzas de flaqueza y realizar un esfuerzo más antes del parón. Sería muy importante irse al descanso con una victoria. Hay que cambiar el chip y pensar exclusivamente en la Liga que es lo que nos da de comer para volver a vivir grandes noches europeas.

Esta tarde tendremos enfrente al Rayo, que es un equipo dinámico, correoso y ofensivo. Tendremos que hacer una lectura correcta de lo que demanda el partido. Iñigo Pérez acumula muchas bajas y puede que juegue sin delanteros. Sería un craso error pensar que eso otorga ventaja, la defensa de la Real haría mal en confiarse. Mucho cuidado porque ellos defienden bien y salen a la contra con mucha velocidad, así que habrá que estar muy atentos a esas oleadas.

La Real tiene que recuperar la agresividad con el balón, pero también sin él. En Old Trafford saltó al campo con esa intención de ganar el partido, confiado en hacer las cosas bien. El jueves yo era uno de los que pensaba que la Real era mejor equipo que el Manchester United en estos momentos. También he de reconocer que ellos hicieron su mejor partido de la temporada. El United no ha jugado así las veces que le he visto.

Partido trabado

Otra de las malas noticias que nos dejó el partido de Mánchester fue la lesión de Brais Méndez. Espero que se recupere lo antes posible porque es uno de los hombres importantes del equipo. Auguro un partido trabado hoy en Vallecas, no creo que sea abierto, y mejor, porque no nos conviene. Al Rayo le gusta ir al ataque, pero defiende bien. El partido requerirá una buena lectura de partido.