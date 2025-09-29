Remiro: «En Montjuic se vio el equipo que somos; es la Real que queremos»

Álex Remiro apunta a llegar a los 300 partidos como realista esta temporada. En Barcelona cuajó una de sus mejores actuaciones como txuri-urdin. El ... de Cascante hace autocrítica, exige al grupo un paso más y confía en que los tres puntos ante el Rayo se queden en casa.

– Partido con mucho que analizar y con demasiado trabajo para usted. El equipo parece otro.

– Prefiero decir que en Barcelona sí que se vio el equipo que somos. Ésta es la Real que queremos, la que estando dentro te sientes bien y viéndola desde fuera, creo que también. Nos sentimos contentos y orgullosos por lo realizado en Montjuic, pero con pena de que el tremendo partido que hicimos no tuviera recompensa de puntos. Vamos a quedarnos con lo bueno, pensar en el Rayo y seguro que si estamos así vamos a estar cerca de ganar.

– Se vieron momentos solidarios de llegar a tapar, muchas ayudas...

– Desde el otro día ante el Mallorca hemos estado muy bien comunicándonos, predispuestos a defender pensando que algo malo puede pasar; para estar juntitos, para hacer coberturas, para coger las caídas, para hacer todos lo mismo. Ésta es la imagen que queremos mostrar, es lo mínimo que tenemos que hacer. Contentos por esos pequeños detalles de personalidad, de atrevimiento, de jerarquía y solidez que tenemos que demostrar. Lo hemos hecho en dos partidos completos, no a tramos como otros días, y ese el camino a seguir.

– El Barcelona siempre va a generar, pero esta vez la Real pudo aguantar de pie con una sobresaliente actuación suya.

– Son equipos que generan mucho, que son arriba muy buenos y determinantes. Todos los que vamos a Barcelona sabemos que el portero va a ser una figura importante. Yo paré todo lo que pude, pero es una pena que los goles lleguen de estrategia y de una llegada que pega en el palo y termina de entrar... Pero es que igual hubiesen entrado otras, no sabemos. Lo que nos tenemos que quedar es con la imagen, que fue muy buena, porque también tuvimos las nuestras. Si hubiésemos estado un poco más acertados podríamos tener alguna más clara todavía.

– Sobre todo se vio un cambio de actitud. Se perdía un pase y era como si al futbolista le doliese. Qué diferencia con el partido de La Cartuja...

– Esa agresividad tras perder el balón, tras fallar un pase, las segundas jugadas, las caídas, los duelos... Lo hemos hablado en el vestuario y le hemos dado la vuelta, obviamente. Era necesario.

– Una pena que, con lo bien que defendió el equipo, los goles lleguen en una acción de estrategia y en una pérdida de Marín.

– En los córners hacemos defensa mixta con corta con primero, segundo y atrás. Viendo el gol repetido Koundé va con Álvaro, pero se mete donde Caleta-Car, le bloquea y no puede saltar del todo. Lo hace bien Koundé. No estuvimos bien defendiendo esa acción y lo corregimos en el descanso y esperemos que no pase otra vez. Habrá que darle una vuelta a cómo defendemos.

– ¿Está la Real sufriendo mucho a balón parado?

– Bueno, más que sufrir, realmente nos están rematando mucho, pero el único gol que nos han metido así fue el de Koundé, ¿no?

– El 2-1 del Betis llega tras un córner y centro de Fornals.

– Bueno, ése un fallo mío y ésa me la como yo, ahí no hay más. En lo demás creo que estamos bien, siendo cierto que nos han rematado, sobre todo el Real Madrid. Es cierto que cuando se genera ruido de que nos han rematado, parece que se hace más, pero tranquilos porque el rival también tiene aciertos en ataque.

– ¿Pedían saque de puerta?

– Claro, era saque de puerta. El que toca el último es Araujo. No pasa nada. El árbitro nos reconoce que falla. Lo que les decíamos al asistente y al cuarto árbitro era que se hablaran y que se ayudaran entre ellos, pero es el árbitro quien pita el córner.

– En lo personal, entiendo que satisfecho con su partido. Paradas de colocación, intuición, reflejos… de todo tipo.

– Intento todos los años disfrutar, y este pues más aún pese a que tenga un año más y me sienta con más responsabilidad de ayudar a todo el mundo. Cuando estoy jugando intento olvidarme y fluir. Contento por hacerlo bien en Montjuic, pero es que no sirve de nada si no ganas. No quiero parar mucho y perder, prefiero no parar tantas y empatar o ganar. Ya está, me quedo con las buenas sensaciones con los que jugamos y que sirva para el nivel del equipo en competitividad, para que se mueva un poco todo y para que esta semana en Zubieta sea buena.

– Después del inicio, si se vence al Rayo la Real se va al parón con ocho puntos. Es otra cosa.

– Siempre es clave ganar, y más contra equipos que el año pasado lo hicieron muy bien como el Rayo. Acabó arriba, que es donde queríamos estar nosotros. No nos olvidemos, ese es nuestro objetivo. Jugamos en casa y últimamente en casa nos estaba costando. Pensando ya en cómo lo vamos a hacer, si repetimos las versiones del Mallorca o el otro día ante el Barcelona estaremos cerca de ganar. Es la dinámica que tenemos que seguir, la energía que hay que mantener. No puede bajar esto que estamos hablando porque entonces se va a notar y nos va a penalizar.

– Le pregunto por Odriozola. Sale, hace un partidazo y marca. ¿Cómo fue en el vestuario?

– Pues muy especial. Estamos muy contentos por él porque es una persona que esté como esté siempre intenta sumar desde lo anímico, desde lo personal, desde la cercanía, desde todos los postpartidos y todos los días duros que ha tenido con los chavales que no juegan y con la gente que luego sí que entra... Suma mucho y estamos contentos de que le tocara bailar con Rashford, que es un avión, y a priori puedes pensar que le van a pasar por encima, o que no va a estar, y sucedió todo lo contrario. Dio la cara, estuvo encima, creo que sacó un notable y le vino el premio del gol. Es una de las notas positivas. Nos puede dar mucho si puede mantener este nivel. Es bueno que suba la competitividad en todos los puestos, en el mío, en el lateral... Así es como se mejora y así los que no juegan ven que si trabajan y rindes, el premio llega. Y si no llega, el premio es el proceso de hacerlo.

– Hablaba antes de competitividad y movimiento. Por segundo partido consecutivo se quedaron sin jugar dos fichajes como Zakharyan y Sucic. ¿Eso quiere decir que hay otra gente que lo está haciendo muy bien?

– Te diría muy a gusto que no comento... Estos de los que me hablas son dos muy buenos jugadores, tremendamente talentosos. Nadie lo niega. En su mano está, como hacemos todos, querer mejorar, querer jugar, querer exigirte, querer vivirlo más. Obviamente, cuando jugamos ahora mismo el nivel está puesto a un listón y los que entran lo han hecho muy bien. Los que entraron el otro día estuvieron bien y los de las rotaciones de Barcelona, también. Pablo, Turrientes, Carlos, Take, Sadiq… El mínimo está ahí y es para todos. Luego ya es de cada uno, el que quiera, pueda y se atreva, que lo haga. Somos un grupo muy bueno y entre todos nos ayudamos para mejorar, que los entrenos sean provechosos para que el día del partido llegues con las ideas claras. Hablo también del staff, la gente nueva que ha entrado tiene muy buenas ideas y mensajes positivos, con mentalidad de trabajo. Ahí ya está que cada uno lo quiera coger o no.

– No sé qué denotan sus palabras. Como hombre importante del vestuario está… ¿dolido?

– No, no. Zakharyan, por ejemplo, está entrenando muy bien. Igual ha sonado como que están mal, pero el míster ha ido cambiando onces y jugadores y ahora hay gente que está bien. Pero eso es lo mínimo, hacer como mínimo lo que hacen los demás. Ésa es la exigencia. ¿Es una pena que estén así? Pues sí, es una pena, pero no pueden jugar 25 jugadores. También es una pena que esté Marrero entrenando de manera brutal y no entre. Ya le llegará su momento. Lo que iba a decir, el grupo es muy fuerte y no deja que nadie se deje. Cuando ha habido algún momento de crispación o de que sientes que no te salen las cosas, o estás molesto… Enseguida va algún jugador a apretar de buenas maneras. No hay nadie que se deje, y mientras yo esté aquí estaré empujando para que no suceda.

– Hicieron una reunión tras caer en La Cartuja.

– Sí. Lo mejor que podíamos hacer es exigirnos estas dos semanas después de hablar antes del Mallorca. Tenemos que dar dos puntos más en Zubieta y en los partidos. En Barcelona se vio que había mínimos que no se estaban dando. Entre todos nos tenemos que ayudar para que el nivel suba y el que entre lo haga bien, como así ha sido. Tenemos una plantilla muy buena y la pena es que no podemos estar todos en el campo.