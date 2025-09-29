Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Remiro fue uno de los protagonistas del partido ante el Barcelona. RS
Real Sociedad

Remiro: «En Montjuic se vio el equipo que somos; es la Real que queremos»

El meta admite que hubo partidos en los que no dieron «el nivel mínimo» y que la charla tras el Betis les ha servido para «aumentar la exigencia»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:56

Álex Remiro apunta a llegar a los 300 partidos como realista esta temporada. En Barcelona cuajó una de sus mejores actuaciones como txuri-urdin. El ... de Cascante hace autocrítica, exige al grupo un paso más y confía en que los tres puntos ante el Rayo se queden en casa.

