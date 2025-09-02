La presentación de Soler y Yangel, en directo
Bretos y Aperribay realizarán su valoración de un mercado veraniego muy complejo
San Sebastián
Martes, 2 de septiembre 2025, 16:00
Otro día importante en la Real Sociedad. Se presentan las dos nuevas adquisiciones, Carlos Soler y Yangel Herrera, pero genera una mayor expectación lo que digan Erik Bretos, director de fútbol, y Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad. Realizarán su primera valoración de un mercado complejo y difícil de entender en algunos aspectos.
17:17
Bretos, sobre Odriozola
Con respecto a los dorsales, debo decir que la Real no ha decidido en este tiempo quitar el dorsal a nadie, ni que hayamos pensado en la posibilidad de señalar a nadie ni dejar a nadie sin dorsal. Pensamos, que, por cómo somos, entendemos que todos los jugadores que están aquí deben tener dorsal. Tenemos dorsales para todos, Sadiq y Álvaro tendrán dorsal. Mientras haya mercados abiertos, si se dan situaciones, estamos abiertos y ambos jugadores también lo están.
17:15
Bretos, sobre número excesivo de jugadores
Yo lo veo al revés. El entrenador tendrá muchísimos recursos de muy alto nivel y le va a permitir seguir teniendo a su disposición recursos de muy alto nivel incluso son situaciones como ésta, con las lesiones de Yangel y Orri. Hay veces que haces plantillas más cortas, luego se dan situaciones inesperadas que te hacen sentir que estás corto de efectivos. Sentimos que Sergio seguirá contando con recursos de garantías incluso cuando haya este tipo de decisiones.
17:13
Bretos, sobre Javi López
Nosotros incorporamos a Javi López porque entendemos que es un lateral de muchísimo potencial. este verano, en las conversaciones con Sergio, él y nosotros vimos a Sergio Gómez como lateral izquierdo. Nos encontramos entonces con tres laterales izquierdos. Dentro del tiempo que el entrenador que se marcó de observación, entendimos que la experiencia y el saber hacer de Aihen más la posibilidad como lateral ofensivo de Sergio eran una buena pareja para confeccionar esta plantilla. A partir de ahí, comenzamos a tener conversaciones con Javi para buscar la mejor solución para todos. Estamos encantados de esta cesión al Oviedo porque puede ser importante allí, es jovencísimo, tiene mucho potencial, es un chico extraordinario y estamos encantados que se pueda sentir importante allí, recuperar el nivel que lleva dentro y todos pudimos ver en el Alavés y vuelva más fuerte,
17:10
Bretos, sobre si el mal inicio ha precipitado decisiones
No ha cambiado para nada nuestra hoja de ruta a nivel de mercado. Todas las opciones que hemos ejecutado eran ideas que teníamos antes de arrancar la competición. Me habría gustado empezar mejor. Cada partido ha sido un poco diferente. Pero estamos convencidísimos de que el equipo va air a más y de que vamos a hacer una gran temporada.
17:08
Aperribay, sobre la salida de cinco canteranos
Siempre hablamos de si tenemos más o menos. Creo que la Real tiene 25-27 jugadores extraordinarios. Decir si Zakharyan, Barrene, Take, Guedes, Barrene, es decisión del entrenador. Los porcentajes hay que mirarlos al final de la temporada. Cuando metemos a los cedidos. A mí no me gusta que la gente tenga que salir para que triunfe en la Real. Lo digo por Urko. Pero la cesión ha sido un éxito. Si se le el '4', se le da un número con ambición y tradición. Le hemos dicho a Hamari que aproveche su oportunidad porque tiene a Rupérez detrás. El peor mensaje que les podemos mandar a los jugadores es que esto es algo individual. Todo depende del colectivo. El que más esfuerzo hace es el que se queda en el banquillo y debe hacer lucir el trabajo de los titulares. La Real es una y son todos iguales. El fútbol tiene una razón de ser, la colectividad de cada grupo. Intentamos que el grupo sea lo más fuerte posible, no podemos pensar quién juega y quién no.
17:05
Bretos, sobre la salida de cinco canteranos
Respeto mucho tu visión No lo estoy viviendo así. Estamos promocionando cinco jugadores al primer equipo. Hay situaciones en las que para entrar jugadores dentro de la Real otro tiene que salir. es ley de vida en la Real Sociedad. Pero la Real sigue su camino, promocionando, apostando por Zubieta. Los onces siguen plagados de jugadores formados por nosotros y estamos orgullosísimos de ello, tenemos mucha ilusión con Iñaki Rupérez, Jon Martín, Pablo Marín, que todavía tiene que consolidarse, Goti, Karrikaburu. Ya sólo hay que ver cómo ha empezado LaLiga Barrenetxea. El futuro de la Real está intacto y yo estoy superilusionado con ello.
17:02
Bretos sobre Brais
Durante todo el verano, hemos sabido que teníamos riesgo de posibles salidas en el centro del campo y nos sólo por Brais. Sabemos que tenemos jugadores muy buenos porque recibimos llamadas por ellos y también por Brais. Hemos recibido algo oficial por Brais en el último tramo del mercado, algo que era muy importante para el jugador, que le cambiaba la vida, pero hasta ayer mismo estuvimos hablando con el jugador, pero no se concretó. Nosotros estamos pensando que Brais es uno más del equipo. Él en ningún momento ha forzado la situación, ha sido totalmente respetuoso, he tenido una conversación muy buena. Va a seguir siendo jugador de la Real y estamos todos muy contentos.
Nuestra sensación es que esa posibilidad no se concreta y ahí se zanja. Pero son mercados abiertos y yo no puedo decir que 100% ese mercado está abierto y zanjado. Hay cosas que no controlo. Pienso que Brais seguirá siendo jugador de la Real Sociedad.
16:58
Erik sobre los mediapuntas
Lo primero, estoy satisfecho con el equipo que tenemos, tenemos muchos recursos y muy buenos y el entrenador sacará su mejor rendimiento. Tenemos jugadores muy versátiles, que pueden jugar en las distintas alturas del centro del campo, jugadores que pueden ser mediapuntas y otros como Zakharyan, que estamos valorando que pueda jugar en banda. El rombo es un sistema con el que el entrenador se siente muy cómodo, lo hemos tenido en cuenta a la hora de la planificación. Tenemos muchos recursos, pero no lo vemos como un problema sino como una virtud de este equipo.
A Yangel hay que esperarle, pero el equipo sigue teniendo recursos como para competir cada semana.
16:55
Aperribay sobre Sadiq
Lo que comentaba rik. Sadiq ha tenido muchas ofertas durante el verano y nosotros hemos tenido muchas oportunidades para que pusiese salir. Él quería ir al Valencia y nosotros, si miras su situación, estábamos dispuestos a que saliese. Si no salía bien una cesión, el año que viene nos íbamos a encontrar en la misma situación que ahora o peor. Pero siendo el Valencia y habiendo tenido el antecedente del año pasado, si iba cedido y salía bien, nos íbamos a encontrar con la misma situación el año que viene. Sólo quiero ir al Valencia. No estábamos dispuestos a aceptar eso. Posiblemente él no nos creyese con la contundencia que se lo decíamos. No vas a salir cedido al Valencia. Y eso ha pasado. A partir de ahí, la posibilidad de que saliera traspasado al Valencia fue durante el domingo a la tarde durante dos horas, y no veíamos claro. No satisfacía lo que la Real quería. Ayer nos comunica Sadiq que estaba dispuesto a ir a otros clubs, pero ya era tarde. Yo, desde luego, estoy tranquilísimo y contentísimo de que esté aquí. Hay otros mercados y si no, hay otro en el mes de enero. Se da la circunstancia de que la cesión era más barata que el año pasado, recibíamos menos dinero por un año entero que por medio. Esperaremos tranquilamente a diciembre. No tenemos ninguna prisa. Ya veremos qué pasa. Es lo que hemos transmitido desde el primer día a sus agentes. No íbamos a aceptar una cesión al Valencia y no hemos hecho.
16:47
Bretos, fracaso si siguen Sadiq y Odriozola
No te voy a negar... Odriozola, con él hemos tenido conversaciones muy sinceras desde el día 1. Hablamos con él y le dijimos que no sería fácil que tuviera minutos. Lo entendió. Ha sido muy profesional siempre. No hay queja con su comportamiento. A lo largo del mercado, no hemos sido capaces de encontrar una solución a su situación.
Sadiq sí ha tenido muchas ofertas, pero sólo quería ir al Valencia.
16:46
Bretos, sobre Sadiq
Hablé ayer por la noche con él. Sadiq es un integrante más de plantilla a partir de hoy. Intentaremos sacarle el máximo rendimiento posible. A partir de ahí ya veremos.
Hay abiertos mercados y nuestra responsabilidad es seguir trabajando. Si cuadran nuestras necesidades en esos mercados, lo haremos.
No ha sido un verano muy fácil con él. Él ha tomado sus decisiones, nosotros también. Ahora es jugador de nuestra plantilla.
16:43
Bretos, sobre el delantero
Queríamos un atacante versátil. Nos aporta profundidad, es agresivo, muy móvil ynos dará rendimiento seguro en cualquiera de las posiciones de arriba. Buscábamos ese perfil y no tanto un delantero puro
16:42
Bretos, sobre qué se ha buscado con Caleta-Car y Carlos Soler
Con Duje, las conversaciones que hemos tenido con el entrenador, hemos valorado incorporar un central con jerarquía y experiencia que pudiera a acompañar a Jon Martín por ejemplo. A la vuelta de Japón decidimos que Duje era el jugador que cumplía ese perfil. Con Soler, hemos deseado muchos años. Hace cuatro años nos pusimos en contacto con él mismo. Al inicio de este verano, sentimos que se podían cruzar nuestros caminos. Tiene una versatilidad magnífica. Es de una calidad exquisita, está comprobadísimo en esta competición. Nos va a hacer mucho mejores, ofrecerá el entrenador posibilidades muy diferentes.
16:40
Bretos, sobre los fichajes anteriores, que no juegan mucho
Creo que hay un poco de todo. No se puede hablar de una respuesta único. Cada jugador es un mundo. Para nosotros nunca será un problema que en el once haya muchos canteranos, todo lo contrario. Tratamos de complementar la plantilla con jugadores de fuera, para ser competencia.
16:38
Bretos, sobre el perfil de fichajes
Me acuerdo de que en mi presentación me hicieron una pregunta sobre la juventud de los fichajes. Necesitábamos jugadores con experiencia y jerarquía, que acompañen a los jóvenes con potencial. Por eso hemos incorporado a dos del 96, uno del 97, otro del 98. Todos con un recorrido muy importante. Los cuatro van a ayudar muchos los jóvenes.
16:36
Valoración de Bretos
Estoy muy contento con el equipo que hemos construido. Con una variedad de perfiles, técnicos y de edad. Nos permitirá luchar por todos los objetivos que nos hemos marcado, que son ambiciosos.
Siempre es más difícil sacar que vender. Ningún mercado es perfecto, pero estamos satisfechos en general.
No ha sido fácil el mercado, con muchos movimientos.
16:35
Resumen de Bretos
En este mercado hemos tenido siete salidas. Zubimendi, Aguerd, Magunazalaia, Traoré, Olasagasti, Urko y Sheraldo Becker. Tres han salido en forma de cesión y hemos hecho cuatro incorporaciones. Y hemos hecho cinco promociones
16:33
Acaba la comparecencia de los jugadores. Hablarán Aperribay y Bretos sobre el mercado
16:33
Soler, sobre lo visto este año
Vi el debut de Mestalla y el otro día no pudo verlo, pero mereció más. En distintos momentos de los partidos merecimos algo más. En este mes de septiembre, tenemos retos importantes, retos importantes, pero nos preparamos bien y ha quedado una plantilla bastante buena.
16:32
Yangel, sobre lo que ha visto de la Real
El del Espanyol no lo pude ver. El míster me dijo que quería parar esos contragolpes que nos están haciendo daño. El resto del equipo lo veía bien, con margen de mejora. Ahí podía ayudar yo. Vengo a hacerlo y hacer mejorar al equipo.
16:31
Soler, sobre su vuelta a la Liga
a Real es el club idóneo para mí, para saber el jugador que soy. Lo he demostrado puedo dar ese nivel. Estos años fuer han sido bonitos también. Son experiencias que vides y te toca de todo. En cuanto a minutos, no ha sido lo que yo quería. Por eso decido venir, quiero jugar muchos partidos y ofrecer muchas cosas a la afición de la Real, que me ha mostrado mucho cariño desde antes de llegar.
16:30
Yangel, sobre Aramburu
Teníamos los dos muchas ganas de que este movimiento se diera. Tenemos una relación muy cercana. Desde el primer momento, me preguntaba cómo iba, qué falta y qué no. Ha sido igual de insistente que Erik. Ha sido muy importante. Quería jugar con él. Es muy gracioso, en la fecha FIFA del verano me decía que quería que viniera a la Real, sin la Real haber contactado conmigo.
16:28
Soler, sobre dónde está más cómodo
Cuando me llamó el míster, me dijo que la idea principal era jugar por dentro. El dinamismo que tengo, el ida y vuelta, puede ayudar al equipo. No cierro la puerta a ninguna posición. Puedo dar muchas opciones en muchas posiciones y sistemas.
16:27
Soler, sobre su posición
Pienso lo mismo. Puedo jugar en varias posiciones, también de 8. Yangel ha hecho unos años muy buenos, pieza clave en la temporada histórica del Girona. esperamos alegraros lo máximo cuando podamos.
16:26
Yangel, sobre su posición
Nos hemos enfrentado en LaLiga. Sé el jugador que es. Nos podíamos complementar
16:26
Soler, sobre Anoeta
Especial porque debuté aquí con el Valencia. Debuté cuando estaba la pista de atletismo, que era diferente el ambiente. Ahora es magnífico, espero notar pronto el calor que da el estadio pero a mi favor. Muchísimas ganas de que llegue ese día.
16:25
Soler, sobre su estado
Estoy perfecto, aunque no haya jugado partidos
16:25
Yangel, sobre lo hablado con Sergio
Principalmente por eso viene el interés del club por traerme. Era un perfil que necesitaba la Real. Tengo muchos años en la Liga y ya me conoce. Por ahí viene el interés. Se ha notado por parte de Erik y el presidente. El míster me ha dicho que estaba deseando que estuviera aquí. Estoy ansioso por demostrar que no se han equivocado conmigo
16:23
Soler, sobre por qué le han fichado
Hay un seguimiento. Tengo una trayectoria en LaLiga muy buena con el Valencia. Me dio la posibilidad de ir con la selección, PSG West Ham. La Real es el mejor sitio para recuperar mi mejor versión. Estoy en un momento muy importante de mi vida futbolística. Es por la confianza mutua.
16:22
Soler, sobre su relación con compañeros de la Real
Son tres jugadores magníficos. Merino, Oyarzabal y Zubimendi. He hablado con Oyarzabal y Merino. Mikel me escribió y me dijo que tenía envidia de mí, que voy a ser muy feliz, que voy a disfrutar. Con Oyarzabal he hablado. De la ciudad, de la gente del club, de los buenos profesionales que hay. Recuerdo que tengo la camiseta de los tres bien guardadas. Ojalá mi nombre pueda estar en la historia de la Real como están los suyos.
16:20
Yangel, sobre cómo está
Estoy bien. Me queda un mes fuera de los terrenos de juego. Una pena, los contactos venían mucho antes que me pasara mi lesión. El motivo es el interés que han puesto era muy real. Se han notado las ganas de un primer momento. Era el paso que quería dar y cambiar de aires. Ha sido muy fácil
16:19
Yangel
Estoy feliz. Es de valorar el interés que han puesto en mí. Espero que disfrutemos juntos todos. Agradecido
16:19
Soler
Muy agradecido por la confianza puesta en mí, que viene d e años atrás. No se pudo dar. Ha sido tarde, pero llevamos un tiempo intentándolo. Ya he conocido a mis nuevos compañeros y, al presi y al director deportivo. Habéis puesto confianza en mí. Espero que sean muchos años y muy buenas. Estoy en la madurez futbolística perfecta. Tengo 28 años. Espero años preciosos
16:17
Comienza Aperribay
Primer día después del cierre de mercado. Agardecer a Carlos que hayas venido a la Real. Y tu comportamiento. Yangel, lo mismo. Es un equipo joven, con mucho futuro. Son dos incorporaciones muy importantes para la real. Vais a aportar todo lo que tenéis. Espero que seáis felices y estéis muchos años, que disfrutemos de muchas tardes de domingo extraordinarias. Para nosotros es importante que la Real sea cada vez un poco mejor, ambiciosa en sus comportamientos y en el terreno de juego. Sois personas extraordinarias, maduras ,que vais a guiar al equipo en los próximos años. Eskerrik asko
16:15
Mucha expectación
La rueda de prensa comienza ya
16:15
Felices
A ambos jugadores se les ve risueños en su presentación con la Real Sociedad. Ya se han cambiado y posan con Aperribay y Bretos
16:09
Sus dorsales
Soler llevará el '18' y Yangel Herrera, el '12'
16:07
Soler se ha entrenado; Yangel, no
Carlos Soler ha participado con normalidad en el entrenamiento de martes de la Real Sociedad. Yangel, que está lesionado, no. Tampoco lo ha hecho Sadiq Umar, al que no se le ve en el vídeo que ha editado la Real. Odriozola sí se ha entrenado con normalidad
16:05
La Real, el club con más beneficio económico en el mercado
Si la plantilla de la Real Sociedad es mejor o peor que la de la temporada pasada es opinable y cada uno tendrá su interpretación. Lo objetivo es que el club txuri-urdin es el que mayor beneficio económico ha obtenido en España en este mercado veraniego: 58,5 millones de euros, sin contar los cerca de 8 que se embolsará por el traspaso de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool. La entidad donostiarra es la segunda que más ha ingresado, 80 millones de euros sin contar lo relacionado con el internacional sueco, y la séptima que más ha gastado, 21,5 millones de euros en cuatro contrataciones.
https://www.diariovasco.com/real-sociedad/real-club-mayor-beneficio-economico-mercado-585-20250902130858-nt.html
16:04
Primero, las fotos
Los fotógrafos ya están preparados para retratar a los dos nuevos jugadores vestidos de txuri-urdin en el verde del Estadio de Anoeta. Luego, ambos acudirán a la sala de prensa a responder a las preguntas de los informadores
16:03
Dos fichajes de calidad
La Real apostó por la juventud y un potencial por explotar el año pasado a la hora de contratar y este año ha preferido fichar calidad contrastada con Caleta-Car, Guedes, Soler y Yangel Herrera. Por Soler, la Real abonará seis millones más uno en variables al PSG, por la mitad de sus derechos, y por Yangel, 11 millones +1 al Girona. El valenciano firma hasta 2029, el venezolano, hasta 2030
15:51
Hasta el final
La Real es uno de los clubs que ha apurado hasta los últimos minutos del mercado para perfilar su plantilla. Al final, no pudieron encontrar acomodo a sus dos 'patatas calientes': Sadiq y Odriozola, atados con largos y millonarios contratos con los que no cuenta Sergio.
15:48
Importante comparecencia
Es muy importante la comparecencia que, tras las presentaciones de las nuevas contrataciones, protagonizarán Erik Bretos, director de fútbol y responsable de los fichajes, y Jokin Aperribay, presidente de la entidad. Muchas preguntas relacionadas con los fichajes, con los que han llegado y los que se han ido.
15:47
Arratsalde on!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la presentación de Yangel Herrera y Carlos Soler como nuevos jugadores de la Real Sociedad. El valenciano ya se ha entrenado con normalidad con el resto y el venezolano, lesionado, se ha tratado con los fisios
-
