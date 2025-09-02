La presentación de Soler y Yangel, en directo

17:02

Bretos sobre Brais

Durante todo el verano, hemos sabido que teníamos riesgo de posibles salidas en el centro del campo y nos sólo por Brais. Sabemos que tenemos jugadores muy buenos porque recibimos llamadas por ellos y también por Brais. Hemos recibido algo oficial por Brais en el último tramo del mercado, algo que era muy importante para el jugador, que le cambiaba la vida, pero hasta ayer mismo estuvimos hablando con el jugador, pero no se concretó. Nosotros estamos pensando que Brais es uno más del equipo. Él en ningún momento ha forzado la situación, ha sido totalmente respetuoso, he tenido una conversación muy buena. Va a seguir siendo jugador de la Real y estamos todos muy contentos.

Nuestra sensación es que esa posibilidad no se concreta y ahí se zanja. Pero son mercados abiertos y yo no puedo decir que 100% ese mercado está abierto y zanjado. Hay cosas que no controlo. Pienso que Brais seguirá siendo jugador de la Real Sociedad.