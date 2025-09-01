Nuevo Goazen Reala! a partir de las 20.00 horas Analizará el tercer partido de la temporada ante el Oviedo y la situación del mercado de fichajes

DV Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:57 Comenta Compartir

El nuevo Goazen Reala! de este lunes, a partir a las 20.00 horas en la web de El Diario Vasco, será apasionante. La periodista Maite Jiménez volverá a conducir otro programa en el que se analizará la derrota este pasado sábado de la Real Sociedad ante el Oviedo y todas las claves de un mercado muy movido que cierra a las 23.59 horas de hoy. Se podrá ver en www.diariovasco.com, YouTube y escuchar en formato podcast en Spotify.