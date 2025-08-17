Si el primer día del cole hay que probar que los bolígrafos y los lápices pintan bien y que la adquisición para el nuevo ... curso ha sido buena, en la parroquia realista había ganas de comprobar las prestaciones de la única cara nueva que debutó de inicio en Mestalla: Duje Caleta-Car. Y el croata demostró que está llamado a ser un central de garantías. Rubrica así su pedigrí, como jugador de un equipo puntero como el Olympique de Lyon, desde donde llegó cedido a la Real, y titular de la selección de Croacia, en el top-5 del continente en la última década.

Si el mago de Sibenik era Drazen Petrovic, se puede decir que el central realista es el 'Muro' de la costera localidad croata. Las prestaciones que ofreció en el primer encuentro como realista fueron positivas y no hay duda de que puede liderar la zaga en este curso 2025/26. Caleta-Car llega en sustitución de Nayef Aguerd, siendo jugadores de perfil similar, con vuelo internacional, acostumbrados al más alto nivel, y la única diferencia es que el balcánico es diestro.

Poco fuego valenciano

Eso no le impidió formar en el perfil izquierdo de la pareja de centrales. En su presentación ya reconoció que le es indiferente jugar en cualquier lado de la retaguardia. Pocas veces enfocaron las cámaras a Duje Caleta-Car en la primera parte, no porque sea un tipo introvertido, o al que no le guste el protagonismo, sino porque el Valencia apenas inquietó ni llegó a sus dominios. En el segundo minuto de partido tuvo que salir a tapar una cobertura de Aihen y quitó sin miramientos ni resquicios el balón a Javi Guerra. El dominio de la Real se tradujo en que ni Caleta-Car ni Zubeldia tuvieran demasiados apuros.

De hecho las estadísticas que firmó el muro de Sibenik al término de la primera parte eran inmaculadas. Solo un pase fallado de los 23 que intentó, todos los duelos ganados y un bloqueo de balón a un tiro de los valencianistas. Ni Raba, ni Hugo Duro –los delanteros valencianistas que salieron de inicio– lograron desarbolar ni superar a Caleta-Car.

No tuvo incidencia ni pudo evitar que los che se adelantaran ene el marcador, porque el pase de Raba a Diego López llega al lado derecho de la defensa y solo pudo comprobar como el asturiano batió a Remiro. Sin tener un aparente problema físico fue sustituido en el minuto 68 de encuentro por Aritz Elustondo en la primera permuta que realizó Sergio Francisco. El irundarra va a tener dónde elegir para construir una defensa solvente con el croata y Zubeldia, titulares ayer, más Aritz, Jon Martín y Jon Pacheco.