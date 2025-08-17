Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Caleta-Car conduce el esférico ayer en su debut oficial con la elástica txuri-urdin. ALTERPHOTOS
El seguimiento a... Caleta-Car

El muro de Sibenik

El central croata debuta como blanquiazul con 68 buenos minutos donde reafirma que se trata de un jugador con galones capaz de liderar la zaga

Raúl Melero

Raúl Melero

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Si el primer día del cole hay que probar que los bolígrafos y los lápices pintan bien y que la adquisición para el nuevo ... curso ha sido buena, en la parroquia realista había ganas de comprobar las prestaciones de la única cara nueva que debutó de inicio en Mestalla: Duje Caleta-Car. Y el croata demostró que está llamado a ser un central de garantías. Rubrica así su pedigrí, como jugador de un equipo puntero como el Olympique de Lyon, desde donde llegó cedido a la Real, y titular de la selección de Croacia, en el top-5 del continente en la última década.

