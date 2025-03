Mil quinientos realzales animarán al equipo en Old Trafford Pese a que había más de 2.000 solicitudes, no llegarán a los dos millares los realistas en Mánchester puesto que el club ha eliminado las duplicidades entre solicitantes

La afición de la Real volverá a dejarse la voz en las gradas de Old Trafford.

Imanol Troyano San Sebastián Martes, 11 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Finalmente serán alrededor de mil quinientos los realzales que acompañarán al equipo el jueves en Old Trafford. A pesar de que en un primer momento ... el club había recibido la solicitud de 2.043 socios y RS Fans para conseguir una de las entradas para el partido de vuelta de octavos de Europa League, la cifra definitiva no alcanza los dos millares después de que el club haya eliminado las duplicidades que se habían registrado en las peticiones entre solicitantes y acompañantes. El Manchester United remitió a la Real un total de 3.966 localidades a un precio único de 40 euros. Será la tercera ocasión en la que la afición blanquiazul pueda asistir a un partido en Old Trafford después de las experiencias de 2013 en Champions y de 2022 en Europa League.

