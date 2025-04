«Está en nuestras manos voltear la situación»

Miguel González San Sebastián Jueves, 24 de abril 2025, 00:35 | Actualizado 00:41h. Comenta Compartir

Imanol no tenía buena cara después del encuentro como es lógico pero defendió la actitud de sus jugadores. «Ha sido un partido con pocas ocasiones. ... Ellos han acertado en las suyas y por eso han ganado. No tengo nada que reprochar a los jugadores porque lo han dado todo y tengo que asumir la responsabilidad. No tengo nada que reprochar a los jugadores».

«Lo más justo habría sido un empate pero...» «Lo más justo habría sido el emate pero sabemos que el fútbol no entiende de estas cosas. Ellso no nos hicieron ocasiones pero quizá estamos peor adelante que atrás, veníamos con ganas de hacer un buen aprtido pero se ha visto que no hemos estado bien». Martin Zubimendi El oriotarra cree que a la Real le faltó creérselo en la primera parte para haber hecho más daño. «Hemos entrado bien al partido. En los primeros 35 minutos ellos no estaban cómodos pero no tuvimos instinto asesino para finalizar las jugadas cuando era nuestro momento. En la segunda parte, cuando no estaba pasando nada, ha llegado su gol. Nos ha faltado ser más agresivos en los primeros 35 minutos cuando hemos sido superiores pero esa superioridad no se ha traducido en ocasiones». «En tres cuartos estamos sin ideas» «Ha sido un partido bastante atascado, no hemos estado bien, y hemos encajado a balón parado. Hemos estado bien en iniciación de juego pero en tres cuartos de campo nos quedamos sin ideas y es salgo que tenemos que mejorar para volver en Europa». Javi López El técnico txuri-urdin no considera que esta derrota sea definitiva en la lucha por Europa. «Podíamos haber ganado en Vitoria y perder el siguiente partido y estaríamos igual. Lo que se trata es que una vez que nos hemos podido sacar estos tres puntos, saquemos los siguientes. Hay enfrentamientos directos entre varios rivales y hay que sacar los puntos para tener opciones de ir a Europa. Estos tres ya han volado y no podemos pensar más en ellos, sino en los quince que quedan por delante. Está en nuestras manos que seamos capaces de darle la vuelta a la situación. Tenemos un derbi contra el Athletic y queremos estar en la pelea hasta las últimas jornadas».

