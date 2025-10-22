Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
González y Arconada, durante un entrenamiento bajo la nieve. USOZ

Real Sociedad

«Lo que más me llamó la atención de Arconada era su personalidad»

José Luis González, portero de la Real tras la retirada de Arconada, recuerda la figura de la leyenda donostiarra 50 años después de su debut

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Cincuenta años después la Real Sociedad ha recuperado su espíritu a través de la presente indumentaria de los porteros del club. Visten como Arconada. Verde, ... naranja y azul celeste. Y las medias blancas. Su espíritu se mantiene vivo medio siglo después. Se puede vestir como el mito, pero otra cosa es parar como él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  6. 6 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  7. 7

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  8. 8

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»
  9. 9 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  10. 10 A la espera de la lluvia para el golpe de setas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Lo que más me llamó la atención de Arconada era su personalidad»

«Lo que más me llamó la atención de Arconada era su personalidad»