Una lista sin Zubimendi ni Aramburu y sin 'potrillos'

La ausencia de los sancionados Martin Zubimendi y Jon Mikel Aramburu es la nota más destacada en la convocatoria de 22 diseñada por Imanol Alguacil ... para el encuentro ante el Midtjylland de este jueves (21 horas) en el Reale Arena, en el que la Real Sociedad defenderá el 1-2 logrado en Dinamarca la semana pasada. A la ausencia de estos dos jugadores, que en la ida de este playoff de dieciseisavos de final vieron su tercera tarjeta amarilla en esta Europa League, se une la de los lesionados Pacheco y Traoré. La vuelta del maliense está muy cerca, pero de momento Imanol prefiere esperar para darle la alternativa tras su larga lesión.

La convocatoria de la Real Sociedad para el partido de vuelta ante el Midtjylland RS

Tampoco hay jugadores del Sanse en la citación, salvo el portero Aitor Fraga, que ya se puede considerar un habitual en la primera plantilla. Jon Balda fue convocado para el duelo de Herning, que llegó demasiado pronto para Aihen Muñoz, pero la vuelta del de Etxauri devuelve al final al bravo carrilero eibarrés, que sólo pudo permanecer 23 minutos sobre el césped en su estreno continental, ya que Imanol decidió cambiarle por el riesgo a ser expulsado tras ver una tarjeta amarilla nada más empezar el choque.

En lo que respecta a la alineación, la previsión es que Imanol introduzca muchas novedades con respecto al encuentro ante el Betis del pasado domingo, pero al mismo tiempo tenga en cuenta las circunstancias del duelo liguero del próximo domingo (21 horas) ante el Leganés en el Reale Arena.

En la portería, es de esperar que el oriotarra repita con Unai Marrero tras su notable actuación en el encuentro de ida. En defensa, hay que buscar un sustituto a Aramburu y es lógico que juegue Zubeldia, ya que no podra hacerlo el domingo por sanción. Aritz, Zubeldia, Aguerd y Aihen podrían ser los elegidos. En la medular, el problemón es la ausencia de Zubimendi. Olasagasti, Turrientes y Brais representan una solución, aunque el segundo no está contando para nada. Así es que Sucic y Marín también tienen opciones. Y arriba, el integrado por Take Kubo, Óskarsson y Becker podría ser el tridente, considerando que el nipón y el islandés jugaron cero minutos contra el Betis y que el de Surinam no podrá ser alineado por sanción contra el Leganés.